Vụ người phụ nữ chửi bới, tát tài xế ô tô: Công an lập hồ sơ xử lý

Theo thông tin từ Công an TP. Hà Nội, trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ đi xe máy liên tục chửi bới, tát tài xế ô tô sau va chạm giao thông xảy ra tại khu vực trước cổng phụ Trường Liên cấp Ngôi Sao Hà Nội (phường Yên Hòa, Hà Nội). Ngay sau đó, Công an phường Yên Hòa đã phối hợp Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 khẩn trương xác minh và mời những người liên quan đến trụ sở để làm rõ sự việc.

Chị N.T.H tại cơ quan chức năng (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Bước đầu xác định, khoảng 10h ngày 16/5/2026, chị N.T.H (SN: 1987; trú tại: phường Thanh Xuân, TP Hà Nội) điều khiển xe máy chở theo con trên đường Nguyễn Xuân Linh thì bị xe ô tô của anh T.V.H (SN 1974; trú tại: phường Yên Hòa, TP Hà Nội) không chú ý quan sát, đã lùi vào xe máy chị H, làm cả xe và 2 mẹ con chị H ngã ra đường. Do bức xúc, không kiềm chế được bình tĩnh, chị H đã chửi và dùng tay, chân đánh anh H.

Qua làm việc, anh H không có thương tích và không có đề nghị gì. Còn chị H cũng đã thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân. Hiện, Công an phường Yên Hòa đang lập hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định.