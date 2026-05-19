Vụ cô gái tát người đàn ông giữa phố ở Hà Nội: Sẽ bị xem xét xử lý dù nam tài xế có đề nghị hay không

Ngày 19/5, liên quan vụ việc một phụ nữ có hành vi chửi bới, tát nam tài xế ô tô sau va chạm giao thông trên đường Nguyễn Xuân Linh gây xôn xao dư luận, Công an phường Yên Hòa, Hà Nội cho biết đã triệu tập chị N.T.H (SN 1987, ở phường Yên Hòa) để xác minh làm rõ vụ việc. Người đàn ông bị đánh là ông T.V.H. (52 tuổi, trú cùng phường).

Ts. Ls. Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư Hà Nội)

Hành vi coi thường pháp luật, xúc phạm người lớn tuổi

Trao đổi với PV, dưới góc độ pháp lý, Ts. Ls. Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng: Những gì diễn ra qua clip cho thấy người phụ nữ này rất hung hãn, hành vi thể hiện ý thức coi thường pháp luật, không chỉ xúc phạm người lớn tuổi, mà còn có hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng nên việc cơ quan điều tra triệu tập làm rõ để xử lý là có căn cứ vào cần thiết.

Theo ông Cường, trong phố phường đông đúc thì việc va chạm giao thông là chuyện không tránh khỏi, thậm chí có thể xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Khi mọi người đều có ý thức chấp hành luật lệ an toàn giao thông, kiểm soát cảm xúc và tôn trọng những người xung quanh thì những va chạm giao thông sẽ giảm đi, những mâu thuẫn trong cuộc sống sẽ được giải quyết nhẹ nhàng hơn, văn minh hơn.

Ngược lại, nếu người tham gia giao thông mà ích kỷ, côn đồ, hung hãn, ý thức coi thường pháp luật, coi trọng giá trị quyền lợi bản thân mà xem nhẹ trật tự, an toàn xã hội thì rõ ràng là xung đột, mâu thuẫn dễ phát sinh và hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

"Khi xã hội càng phát triển, càng văn minh thì đòi hỏi mọi người ứng xử nơi công cộng phải càng lịch sự, biết tôn trọng người khác và tôn trọng các quy tắc cộng đồng. Trong xã hội văn minh sẽ không chấp nhận những hành vi có tính chất côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật, sẵn sàng dùng ngôn ngữ thô tục để xúc phạm danh dự nhân phạm người khác, dùng cơ bắp để hành hung người khác",.

Chị N.T.H (SN 1987, ở phường Yên Hòa) đã bị công an triệu tập

Không phụ thuộc vào việc người lái xe có đề nghị xử lý hay không

Luật sư nhận định, người phụ nữ này đã trưởng thành, hoàn toàn có khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi của mình. Cô gái này cũng phải nhận thức rõ hành vi chửi bới, xúc phạm danh dự nhân phẩm của người tài xế xe ô tô là vi phạm pháp luật, nhận thức rõ hành vi, đá, đánh người đàn ông này có thể gây ra thương tích và ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội, có thể gây rối trật tự công cộng, gây ra hình ảnh thiếu văn minh, mất trật tự xã hội nhưng người này vẫn cố ý thực hiện hành vi và mong muốn gây tổn thương, đau đớn cho nạn nhân, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.

Tính nguy hiểm của hành vi thể hiện là hành vi diễn ra nơi công cộng, thái độ của người phụ nữ này rất coi thường người đàn ông, mặc dù người này lớn tuổi, hành vi không phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội. Hành vi diễn ra ngay giữa đường phố, có nhiều người chứng kiến, trong đó có cả con của người phụ nữ này khiến cho dư luận xã hội càng bất bình, phẫn nộ về hành vi của người phụ nữ này.

Vì vậy, Cơ quan điều tra sẽ đánh giá tính chất của hành vi, đánh giá hậu quả do hành vi này gây ra đối với xã hội. Trong trường hợp hậu quả được xác định là “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội” thì sẽ xử lý hình sự người phụ nữ này, không phụ thuộc vào việc người lái xe có đề nghị hay không.

TS.LS Đặng Văn Cường phân tích thêm, dưới góc độ pháp lý thì hành vi gây rối trật tự công cộng là hành vi trái pháp luật, thực hiện nơi công cộng làm đạo lộn trật tự an toàn công cộng.

Hành vi gây rối trật tự công cộng rất đa dạng, có thể là la hét, chửi bới, xúc phạm người khác, cũng có thể là hành vi gây cản trở giao thông hoặc hành vi đánh người nơi công cộng.

Hành vi này gây ra sự mất an toàn trong công cộng, làm cho hoạt động công cộng không được diễn ra bình thường, ảnh hưởng đến nếp sống văn minh, đến an toàn xã hội và xâm phạm đến quyền lợi của nhiều chủ thể trong xã hội.

Tùy thuộc vào tính chất của hành vi, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà người thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Người thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng mà hành vi được đăng tải lên mạng xã hội, có nhiều người theo dõi. Đa số đều có hành vi lên án, tỏ ra bất bình, chính quyền địa phương đề nghị xử lý nghiêm thì thường sẽ được xác định là hành vi nguy hiểm cho xã hội.

Người thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng trong các tình huống này sẽ bị xử lý hình sự theo quy định tại điều 318 Bộ luật hình sự với hình phạt thấp nhất là phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm, nếu thuộc trường hợp tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự thì hình phạt có thể tới 7 năm tù.

Ảnh cắt từ clip ghi lại sự việc

Trước đó, ngày 18/5, chị N.T.H (SN 1987, ở phường Yên Hòa) điều khiển xe máy SH trên đường Nguyễn Xuân Linh. Khi đến khu vực gần Trường liên cấp tiểu học, THCS tư thục Ngôi Sao thì xảy ra va chạm giao thông với ô tô do ông T.V.H (SN 1974) điều khiển.

Chị H to tiếng chửi bới, tát liên tiếp nam tài xế ô tô dù ông H nhiều lần xin lỗi. Thậm chí, ông H còn chắp tay giải thích mình không cố tình lùi ô tô dẫn đến va chạm với xe máy của chị H.

Tuy nhiên, người phụ nữ này vẫn tiếp tục chửi bới, đá vào cửa xe và chân của ông H. Sau một lúc đôi co, người phụ nữ mới lên xe bỏ đi. Vụ việc được người đi đường quay clip và chia sẻ trên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.