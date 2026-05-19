Cô gái nuốt 6 mảnh dao lam vào bụng ở TP.HCM

Ngày 19/5, Trung tâm Y tế khu vực Thuận An (phường Lái Thiêu, TP.HCM) vừa phẫu thuật cứu sống một nữ bệnh nhân nuốt nhiều mảnh dao lam sắc nhọn.

Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau dữ dội vùng hố chậu phải. Ban đầu, các bác sĩ nghi ngờ cô gái bị viêm ruột thừa cấp. Qua chụp X-quang, bác sĩ phát hiện trong ổ bụng bệnh nhân có nhiều dị vật kim loại sắc nhọn. Sau đó, bệnh nhân khai báo là đã nuốt dao lam trước khoảng 24 giờ trước.

Những mảnh dao lam được các bác sĩ lấy ra sau cuộc phẫu thuật

Ngay lập tức, cá y bác sĩ tiến hành phẫu thuật mở đại tràng và lấy ra 6 mảnh dao lam sắc nhọn. Ca phẫu thuật thành công, hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Theo các bác sĩ, nếu không được phẫu thuật khẩn cấp, các mảnh dao lam có thể gây thủng ruột, xuất huyết ổ bụng, nhiễm trùng lan rộng, dẫn đến sốc nhiễm trùng và nguy cơ tử vong cao.