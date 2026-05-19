Mua 12 tờ vé số trong lúc đi đón con, tối đại lý đến tận nhà làm một việc

Đại lý vé số Khắc Duy ở Vĩnh Long mới đây cho biết đã đổi thưởng cho một vị khách là một người đàn ông 46 tuổi, trúng thưởng số tiền lớn.

Chia sẻ trên báo Thanh Niên , phía đại lý kể, trong lúc đi đón con đi học về, thấy người bán vé số dạo đứng giữa trời nắng nóng nên vị khách đã mua ủng hộ 12 tờ. Tất cả các tờ vé số đều mang dãy số 822472 của đài Bình Phước, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 16/5.

12 tờ vé số trúng giải độc đắc của người đàn ông 46 tuổi. (Ảnh: Thanh Niên)

Đến khi dò kết quả, vị khách không ngờ cả 12 tờ đều trúng giải độc đắc, trị giá 2 tỷ đồng/giải. Như vậy, tổng giải thưởng vị khách này nhận được là 24 tỷ đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân).

Tối ngày 16/5, đại lý đã đến tận nhà để đổi thưởng cho người đàn ông. Người này nhận 10 tỷ đồng tiền mặt, số còn lại nhận qua hình thức chuyển khoản.

Thông tin khiến nhiều người xuýt xoa, gửi lời chúc mừng và xin vía may mắn.