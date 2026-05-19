Phương thức tinh vi của Tiến sĩ - Cựu Trưởng khoa Dược điều hành đường dây buôn lậu 50,7 tấn caffeine xuyên biên giới

Theo cơ quan điều tra, đường dây hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia, vận chuyển caffeine từ nước ngoài vào Việt Nam rồi tiếp tục đưa qua Lào sang Myanmar để phục vụ sản xuất ma túy tổng hợp.

Điều gây chú ý là đối tượng cầm đầu được xác định là Trần Phi Hùng, Tiến sĩ dược, Trưởng khoa Dược của Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Lợi dụng sự khác biệt trong quy định pháp luật giữa các quốc gia, nhóm đối tượng đã xây dựng cả một hệ thống doanh nghiệp “bình phong” để hợp thức hóa hoạt động buôn lậu.

Trần Phi Hùng - Tiến sĩ dược, Trưởng khoa Dược của Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương (Ảnh: C04, Bộ Công an)

Tại Trung Quốc, caffeine được quản lý như chất hướng thần. Tại Lào, đây là tiền chất ma túy, chỉ cần mua bán, vận chuyển từ 10kg trở lên đã có thể đối mặt mức án cao nhất là tử hình. Tuy nhiên ở Việt Nam, caffeine vẫn được phép kinh doanh trong lĩnh vực y dược, thực phẩm và công nghiệp.

Lập công ty “ma”, xuất hóa đơn khống

Sơ khởi ban đầu, từ việc Công ty Khôi Nguyên và Công ty Hóa Dược – Dược phẩm 1 được cấp giấy phép nhập khẩu caffeine sử dụng trong mục đích y tế, Hùng tìm cách lập các hợp đồng mua bán caffeine, móc nối với Cao Thị Liên, Trịnh Thị Hòa tìm đầu mua, tiêu thụ caffeine tại nước thứ ba như Lào, Myanmar.

Để hợp thức hóa việc buôn lậu caffeine, Hùng chỉ đạo con trai (Trần Sĩ Hoàng) và cháu (Nguyễn Thành Đạt) thành lập Công ty Vinh Hoàng, Công ty Vạn Phúc ký hợp đồng mua bán caffeine giả, sau đó xuất hóa đơn khống cho khách hàng ảo bằng hình thức không ghi thông tin để tránh lực lượng chức năng truy vết dòng đi của caffeine.

Tang vật bị thu giữ (Ảnh: C04, Bộ Công an)

Số caffeine trên thực tế được vận chuyển đến kho hàng Công ty TNHH T&T VINA của Nguyễn Thị Thu tại Nghệ An, tại đây các đối tượng thay vỏ bao bì caffeine, đóng gói ngụy trang thành các bao xi măng, thức ăn chăn nuôi.

Theo Bộ Công an, nhóm đối tượng đã lợi dụng sơ hở trong khâu kiểm hóa, cất giấu caffeine lẫn vào hàng hóa thông thường có khai báo hải quan để thông quan.

Tiền mua bán caffeine được các đối tượng thuê những người Việt Nam tại Lào chuyển vào các tài khoản người quen của Trần Phi Hùng và được "bơm ngược" lại vào các tài khoản của công ty "bình phong" trong hệ sinh thái để hợp thức hóa dòng tiền phù hợp với hợp đồng mua bán giả ban đầu sau đó ăn chia lợi nhuận.

Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng nêu trên, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an đồng ý cho xác lập chuyên án 135VL, tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, truy vết dòng tiền, kiểm soát tuyến biên giới; phối hợp liên ngành, liên địa phương và hợp tác quốc tế để đấu tranh triệt phá.

300 cán bộ chiến sĩ triển khai đồng loạt 18 mũi công tác tại 6 tỉnh. Với quan điểm "đánh cả đường dây, không đánh khúc giữa", Ban Chuyên án đã chỉ đạo đồng bộ các mũi trinh sát trong nước và phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an nước bạn Lào, hình thành thế trận tác chiến liên hoàn, xuyên biên giới.

(Ảnh: C04, Bộ Công an)

Nhận thấy đủ căn cứ phá án, ngày 27/02/2026, Ban Chuyên án báo cáo đồng chí Thứ trưởng duyệt kế hoạch, huy động gần 300 cán bộ chiến sĩ triển khai đồng loạt 18 mũi công tác tại 06 tỉnh (Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Sơn La, Nghệ An, Hà Tĩnh) phá chuyên án.

Kết quả phát hiện, thu giữ 19 tấn caffeine sau thông quan không khai báo hải quan, được trà trộn trong hàng hóa thông thường của Công ty T&T VINA đang chuẩn bị vận chuyển qua Lào đi Myanmar. Ban chuyên án đã chỉ đạo các tổ công tác nhanh chóng khám xét, xác minh, truy bắt các đối tượng có liên quan đến toàn bộ hoạt động trong đường dây; đồng thời truy vết, thu hồi số caffeine, tài sản các đối tượng đang cất giấu ở Việt Nam và Lào.

Đến nay đã thu giữ 50,7 tấn caffeine, 06 xe ô tô, 12 máy tính các loại, 25 điện thoại di động, phong tỏa, tạm dừng giao dịch đối với 60 tài khoản ngân hàng, xác minh 07 tài sản bất động sản liên quan đến các đối tượng trong chuyên án.

Cục CSĐTTP về ma túy đã khởi tố 10 bị can (trong đó 06 bị can về tội Buôn lậu, 03 bị can về tội Phát hành trái phép hóa đơn và 01 bị can về tội Môi giới hối lộ). Phía Lào cũng đã bắt giữ, khởi tố 6 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, vận chuyển tiền chất ma túy.