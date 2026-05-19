Thủ tướng yêu cầu khẩn trương tổ chức dạy bơi trong các cơ sở giáo dục

Ngày 19/5, Thủ tướng Lê Minh Hưng ký Công điện số 40 về tăng cường công tác phòng, chống đuối nước đối với trẻ em.

Công điện nêu, vừa qua liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước trẻ em gây hậu quả nghiêm trọng trên địa bàn các tỉnh Đắk Lắk và Phú Thọ . Thời gian tới là dịp nghỉ hè và mùa mưa bão, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn, thương tích và đuối nước trẻ em.

Để sớm khắc phục hậu quả và chủ động phòng ngừa tai nạn đuối nước đối với trẻ em, học sinh trên phạm vi cả nước, Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh Phú Thọ, Đắk Lắk khẩn trương chỉ đạo các lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm các em học sinh còn mất tích và tổ chức hỗ trợ, thăm hỏi, động viên các gia đình có học sinh gặp nạn.

Học sinh Trường THCS Phan Đình Phùng (tỉnh Lâm Đồng) được dạy bơi tại trường. (Ảnh: Báo Lâm Đồng)

UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn quản lý chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn và phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh. Chỉ đạo rà soát, cảnh báo kịp thời các địa điểm có nguy cơ gây tai nạn đuối nước tại địa bàn và chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, khắc phục.

Các địa phương cần tập trung đầu tư cơ sở vật chất phục vụ việc tổ chức dạy bơi an toàn, kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em; tăng cường truyền thông về trách nhiệm của gia đình trong việc quản lý, giám sát trẻ em, không để tiếp xúc với các nguồn nước có nguy cơ gây đuối nước; phổ biến kỹ năng phòng, chống đuối nước cho cha mẹ, trẻ em, học sinh.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống đuối nước trẻ em, học sinh tại các cơ sở giáo dục, các cơ quan, tổ chức, chính quyền các cấp.

Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương rà soát, cập nhật, hoàn thiện chương trình, tài liệu và tổ chức dạy bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục, nhất là các cơ sở giáo dục phổ thông.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cần hướng dẫn triển khai thực hiện việc giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh; tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức về phòng, chống đuối nước và công tác phối hợp giữa nhà trường với gia đình trong việc quản lý trẻ em, học sinh, nhất là trong thời gian nghỉ hè.

Bộ Y tế tăng cường đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm chương trình phòng chống tai nạn, thương tích, phòng, chống đuối nước cho trẻ em. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống đuối nước trẻ em tại các địa phương, nhất là các địa phương thường xuyên xảy ra đuối nước trẻ em.

Thủ tướng đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo định hướng và tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục kiến thức kỹ năng phòng chống đuối nước, dạy bơi an toàn cho trẻ em, học sinh trong trường học và tại cộng đồng dân cư.

Thủ tướng đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ đạo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức thành viên liên quan chủ động đề xuất, phối hợp triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức kỹ năng phòng chống đuối nước, dạy bơi an toàn cho trẻ em, học sinh trong trường học và tại cộng đồng dân cư.