Nỗi đau tột cùng của cha mẹ sau vụ 5 học sinh đuối nước tử vong: "Sách vở còn ở đây mà con đã đi mất, đau xót quá"

Chiều 18/5, tại khu vực sông Lô thuộc địa bàn xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ đuối nước đặc biệt nghiêm trọng làm 5 học sinh tử vong khiến nhiều người xót xa. Tại hiện trường, bố mẹ của một nạn nhân ôm nhau bật khóc giữa bãi cỏ ven sông. Người chồng phải dìu vợ đang khuỵu xuống vì suy sụp. Xung quanh, hàng chục người dân và cán bộ địa phương lặng lẽ đứng nhìn, không ai cất nên lời.

Các nạn nhân tử vong trong vụ đuối nước thương tâm là các cháu N.C.Tr. (SN 2012), N.M.Q. (SN 2012) và B.B.N. (SN 2012), cùng học lớp 8B; cháu N.V.T. (SN 2012), học lớp 8C và cháu N.T.L. (SN 2013), học sinh lớp 7.

Trung tá Trần Mạnh Cường, Trưởng Công an xã Sông Lô chia buồn cùng với gia đình ông Nguyễn Công Toản.

Theo thông tin trên báo Công an nhân dân, tại nhà cháu N.C.Tr, trú tại thôn Yên Phú, không khí đau thương bao trùm. Người mẹ ngồi túc trực bên thi thể con trai, không rời nửa bước. Nhớ về người con vắn số, giọng ông Nguyễn Công Trừng nghẹn ngào chia sẻ: “Cháu Tr là con út trong nhà, trên có anh trai. Con tôi bơi rất giỏi, ngoan ngoãn, chịu khó học. Sách vở cháu còn ở đây mà giờ người đã đi mất, đau xót lắm”.

Ông Nguyễn Công Trừng cố nén giọt nước mắt tuôn rơi cho biết, nhà gần khu vực các cháu gặp nạn nên gia đình nhiều lần dặn dò các con không được ra đó tắm hay nghịch nước vì nguy hiểm. “Nhưng nào ngờ sự việc diễn ra quá nhanh, đột ngột, chúng tôi không kịp cứu con”, ông Nguyễn Công Trừng bày tỏ trong nỗi đau khôn nguôi.

Cách đó không xa, trên cùng trục đường của thôn Yên Phú là đám tang của cháu N.M.Q. Gia đình cháu Q có hoàn cảnh khó khăn nhất trong số 5 cháu gặp nạn. Bố mẹ làm ruộng, căn nhà cấp 4 đã xây từ lâu năm. Trên cháu Q còn một anh trai đang học lớp 12, dù đang trong thời điểm ôn thi cuối cấp nhưng vẫn tất bật cùng gia đình lo hậu sự cho em.

Không có nỗi đau nào tả xiết lúc này. Bà con lối xóm và đặc biệt các thầy cô giáo, học sinh Trường THCS Tứ Yên đến chia buồn với các gia đình, nước mắt ai cũng tuôn rơi: Thương lắm các em!.

Cháu N.T.L nhỏ tuổi nhất trong những học sinh gặp nạn. Ông Nguyễn Công Toản, bố cháu L, tâm sự: Chiều 18/5, cháu L không phải đến trường nên xin phép gia đình đi chơi cùng bạn. Nào ngờ, đó là lần cuối con gọi điện thoại cho bố mẹ. “Chúng tôi đi làm công nhân ở Việt Trì, nghe tin về con mà bủn rủn cả chân tay. Dọc đường về, chúng tôi cứ cầu khấn cho con tai qua nạn khỏi nhưng tất cả đều vô vọng. Vợ tôi ngất lịm, không còn thiết tha gì nữa”.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: UBND xã Sông Lô

Trước đó, theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, chiều ngày 18/5, tại khu vực Sông Lô thuộc địa phận thôn Yên Kiều, xã Sông Lô, nhóm gồm 10 cháu học sinh, đều trú tại xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ rủ nhau ra bãi bồi ven Sông Lô thuộc địa phận thôn Yên Phú, xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ để tắm. Khi ra đến giữa dòng thì 05 cháu bị đuối sức và dẫn đến sự việc thương tiếc.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ đuối nước, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an xã Sông Lô khẩn trương phối hợp cùng chính quyền địa phương và Nhân dân triển khai các biện pháp tìm kiếm nạn nhân.

Đại tá Tạ Đức Diễn - Phó giám đốc Công an tỉnh đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn. Thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực tìm kiếm gặp không ít khó khăn do địa hình lòng sông rộng, nước sâu, dòng chảy phức tạp.

Các lực lượng chức năng tìm kiếm, trục vớt nạn nhân mất tích trên sông Lô, đoạn qua tỉnh Phú Thọ

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao nhất, các lực lượng đã huy động tối đa phương tiện, nhân lực, chia thành nhiều tổ rà soát tại khu vực xảy ra vụ việc và các địa bàn lân cận. Sự vào cuộc quyết liệt của lãnh đạo Công an tỉnh cùng tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và sự chung sức của người dân địa phương đã góp phần quan trọng trong công tác tìm kiếm các nạn nhân. Đến 17h30 cùng ngày, thi thể 5 em học sinh đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Bi kịch ở xã Sông Lô thêm một lần gióng lên hồi chuông báo động về tai nạn đuối nước trẻ em, nỗi ám ảnh kéo dài suốt nhiều năm qua ở Việt Nam. 5 sinh mạng nhỏ tuổi ra đi chỉ trong một buổi chiều. Phía sau đó là nước mắt của cha mẹ, là những mái nhà chìm trong tang thương, là những chiếc bàn học bỏ trống mãi mãi.

Điều đau lòng là những vụ đuối nước như vậy không còn hiếm gặp. Năm nào cũng xảy ra, mùa hè nào cũng có trẻ tử vong vì ao hồ, sông suối.