Bé trai 4 tuổi mất cả cha lẫn mẹ sau vụ cháy kinh hoàng, đang giành giật sự sống với cơ thể bị bỏng 90%

Ngày 18/5, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) cho biết các bác sĩ tại đây đang tích cực điều trị cho bé trai Ngô Thiên Phúc (4 tuổi, ngụ Cà Mau) bị bỏng nặng 90% diện tích cơ thể sau vụ hỏa hoạn.

Trước đó, bé Phúc được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cấp cứu trong tình trạng bỏng độ II-III toàn thân, bỏng đường hô hấp, sốc giảm thể tích nặng, nhiễm trùng huyết, tổn thương thận cấp và rối loạn đông máu.

"Đêm định mệnh cách đây vài ngày, trong lúc mâu thuẫn gia đình xảy ra, mẹ ôm bé Phúc chạy vào phòng ngủ khóa cửa. Người cha sau đó đã tưới xăng và châm lửa trước cửa phòng. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, lan nhanh sang khu vực bếp gây nên một vụ nổ lớn.

Khi hàng xóm phá cửa lao vào cứu người, cả căn nhà đã chìm trong biển lửa…Cha bé tử vong tại chỗ. Mẹ bé bị bỏng rất nặng, vẫn cố ôm chặt con trong lòng khi được đưa ra ngoài. Nhưng rồi người mẹ ấy cũng không qua khỏi.

Riêng bé Phúc được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố trong tình trạng nguy kịch", Bệnh viện thông báo.

Hiện bé đang được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức Ngoại với máy thở, thuốc vận mạch, chăm sóc bỏng chuyên sâu và chuẩn bị lọc máu liên tục do diễn tiến bệnh rất nặng.

Tuy nhiên, vì bỏng nặng nên quá trình còn dài và tốn kém. Hiện người trực tiếp chăm sóc bé là người thân trong gia đình. Tuy nhiên, toàn bộ giấy tờ tùy thân của bé đã bị thiêu rụi sau vụ cháy nên chưa thể hoàn tất thủ tục bảo hiểm y tế.

"Mỗi ngày trôi qua là thêm nhiều chi phí cho hồi sức, thuốc men, chống nhiễm trùng và lọc máu để giữ lại hy vọng sống cho em bé mới 4 tuổi" - Đại diện bệnh viện chia sẻ.

Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố kêu gọi các mạnh thường quân, bạn đọc gần xa cùng chung tay hỗ trợ để bé Phúc có thêm cơ hội vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Hiện bài viết của Bệnh viện đã nhận được tới hơn 6 nghìn lượt quan tâm và hàng nghìn lượt chia sẻ.

"Cô cũng từng có người thân nằm tại khoa hồi sức tích cực ngoại nên cô hiểu sự sống với con đáng quý như thế nào, cô mong con mạnh mẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này và bình an trong cuộc sống!" , bạn đọc Quỳnh Vũ viết.

"Chắc chắn con là một bạn nhỏ rất mạnh mẽ, đầy nghị lực khi đến với cuộc đời này. Chúc con được sống trong tình yêu thương của các "ba mẹ " trong bệnh viện, trong vòng tay ấm áp của mọi người. Thương con", một người khác bình luận.