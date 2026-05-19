Bị cáo được trả tự do ngay tại tòa

TAND khu vực 4 - Hà Nội vừa mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh (44 tuổi, trú trên địa bàn) 4 tháng 10 ngày tù về tội gây rối trật tự công cộng. Bị cáo được trả tự do ngay tại tòa do đã chấp hành xong thời hạn tù nêu trên.

Bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh được trả tự do ngay tại tòa (Ảnh: Như Hoàn)

Cơ quan công an xác định hành vi của Vân Anh là vi phạm pháp luật. Dù nạn nhân không bị thương tích nặng nhưng vụ việc đã gây ảnh hưởng xấu đến dư luận, tác động đến an ninh, trật tự trên địa bàn.

Lời khai trước tòa của bị cáo

Khai tại tòa, Nguyễn Thị Vân Anh thừa nhận nội dung truy tố. Bị cáo cho biết con trai 13 tuổi của mình chậm phát triển và đang điều trị tại trung tâm can thiệp đặc biệt. Theo lời bị cáo, thi thoảng cháu có nghịch ngợm, bấm chuông hoặc nghịch cửa nhà hàng xóm trong chung cư.

Ngày 9/1, chồng bị cáo được ban quản trị tòa nhà chuyển tiếp tin nhắn của chị H. trong nhóm Zalo. Sau khi đọc, bị cáo rất buồn và bức xúc, cho rằng con trai chỉ nghịch ngợm chứ không có hành vi sàm sỡ, đồng thời khẳng định thông tin chị H. đưa ra là sai sự thật.

Tối cùng ngày, khi thấy chị H. đi làm về, bị cáo gọi em chồng ra gặp với mục đích nói chuyện. Tuy nhiên, ngay sau đó bị cáo đã lao vào tấn công và chửi mắng chị H..

Trả lời thẩm vấn của hội đồng xét xử về việc khai mục đích nói chuyện nhưng lại hành hung hàng xóm, bị cáo phân bua rằng do quá bức xúc nên hành vi mang tính bột phát, không có sự bàn bạc từ trước.

Bị cáo thừa nhận hành vi trước tòa (Ảnh: Như Hoàn)

Theo lời Vân Anh, ngoài lần xảy ra vụ xô xát, hai gia đình trước đó từng có hiềm khích liên quan đến việc con trai bị cáo nhiều lần làm phiền gia đình chị H., cũng như chuyện để kệ dép ngoài hành lang chung cư.

Dù sống sát vách, gia đình bị cáo chưa từng sang nhà chị H. để trao đổi về tình trạng của con trai vì nghĩ rằng chị H. đã biết và sẽ thông cảm.

Sau thời gian tạm giam, bị cáo cho biết bản thân rất hối hận, muốn gửi lời xin lỗi tới chị H., mong được thông cảm cho hoàn cảnh gia đình và bỏ qua sai lầm; đồng thời mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Trong vụ án này, chị H. được triệu tập với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhưng vắng mặt và có luật sư bảo vệ quyền lợi.

Tòa công bố lời khai của chị H., thể hiện diễn biến vụ việc hành hung cơ bản đúng như nội dung cáo trạng.

Luật sư bảo vệ quyền lợi cho chị H. cho biết rất thông cảm với tình trạng bệnh của con trai bị cáo. Tuy nhiên, theo luật sư, khi được người khác góp ý, bị cáo cần có thái độ và cách hành xử văn minh thay vì thực hiện các hành vi mang tính côn đồ.

Luật sư cũng đề nghị làm rõ có hay không vai trò đồng phạm hoặc giúp sức cho bị cáo, bởi theo lời khai của chị H., có người đã ghì đầu chị xuống để bị cáo đánh, đồng thời giật điện thoại của chị.

Đáng chú ý, theo luật sư, vụ việc khiến chị H. phải chi gần 50 triệu đồng cho viện phí, thu nhập bị mất do nghỉ làm và chi phí thuê nhà nơi khác để ở. Tuy nhiên, chị H. không yêu cầu bồi thường.

Phân tích về hành vi của bị cáo, hội đồng xét xử cho rằng khi nhận được phản ánh của người khác về con trai mình, bị cáo có nhiều cách giải quyết như trao đổi với chị H. để tạo sự thông cảm nhưng đã không thực hiện. Ngoài ra, bị cáo cũng có thể phối hợp với ban quản lý tòa nhà để hỗ trợ theo dõi, quản lý con tốt hơn. Theo hội đồng xét xử, cách hành xử là yếu tố rất quan trọng nhằm bảo đảm sự hài hòa giữa các bên.

Đại diện Viện kiểm sát đánh giá bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, đồng thời có hoàn cảnh khó khăn khi phải chăm sóc con tự kỷ nên đề nghị mức án từ 4 tháng 10 ngày đến 6 tháng tù.

Nói lời sau cùng, bị cáo gửi lời xin lỗi tới hàng xóm, bày tỏ sự hối hận và mong được thông cảm, bỏ qua sai lầm.

Xét xử vụ án gây rối trật tự công cộng tại chung cư Hà Nội

Tội phạm và hình phạt mà bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh bị truy tố theo quy định tại Điều 318, khoản 1 - Bộ luật Hình sự.

Hội đồng xét xử gồm 3 người: 1 thẩm phán, 2 hội thẩm nhân dân. Thẩm phán Tạ Thị Phúc ngồi ghế chủ tọa phiên tòa. Kiểm sát viên Vũ Thị Thủy (VKND khu vực 4, Hà Nội) thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Cáo buộc cho rằng, khoảng 19h ngày 9/1/2026, tại nhà bị cáo ở phòng 1008 tầng 10, chung cư CT5 - ĐN 2 Mỹ Đình, phường Từ Liêm, TP Hà Nội, bị cáo Vân Anh bức xúc về việc hàng xóm là chị Nguyễn Thị H. (SN 1982) đăng tải lên hội nhóm của cư dân với nội dung nói xấu con trai mình.

Clip: Như Hoàn

Phiên tòa diễn ra trong sáng ngày 19/5 (Ảnh: Như Hoàn)

Bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh trước tòa (Ảnh: Như Hoàn)

Bị cáo kể cho em họ của chồng là anh Nguyễn Duy Trung (SN 1994) nghe. Khoảng 20h cùng ngày, khi chị H. vừa đi làm về đến trước cửa căn hộ của mình thì anh Trung đi từ căn hộ của Vân Anh ra (sát căn hộ của chị H.) và hỏi lý do trên.

Khi đó, bà Vân Anh từ trong nhà đi ra và mắng chị H., đồng thời lao về phía hàng xóm, túm tóc chị H., đánh nhiều cái vào phía vùng đầu của nạn nhân. Bà Vân Anh vừa đánh vừa chửi chị H.

Lúc này, anh Trung đến can ngăn, đẩy bà Vân Anh ra, giữ tay bị cáo đang túm tóc của chị H. Cùng lúc, con chị Vân Anh, tên L. (SN 2005) cũng từ trong nhà chạy ra để can ngăn mẹ nhưng không được.

Sau đó, L. thấy cháu T. (SN 2014, là con gái chị H.) mở cửa định đi ra thì L. giữ cửa nhà chị H. để con gái chị H. không chạy ra ngoài. Sau đó, có anh Phạm Hồng Tuấn (SN 1973), là Phó Ban quản trị và anh Nguyễn Thế Trung (SN 1987), tổ trưởng tổ quản lý vận hành tòa nhà đi lên thì Vân Anh dừng lại không đánh chị H. nữa.

Thời điểm xảy ra sự việc được camera an ninh ghi lại

Tuy nhiên, hai bên vẫn lời qua tiếng lại. Do bị đánh đau nên ngay sau đó, chị H. gửi đơn trình báo Công an phường Từ Liêm và đến Bệnh viện đa khoa quốc tế Hồng Ngọc điều trị. Chị H. giao nộp cho công an 1 clip ghi lại hình ảnh vụ việc xảy ra như trên.

Theo nội dung cáo trạng, do bức xúc với việc Vân Anh đánh và chửi mình nên chị H. đã đăng tải clip trên lên các trang báo mạng xã hội.

Quá trình điều tra, công an xác định, người nhà bị can Vân Anh tuy có mặt tại hiện trường nhưng không có hành vi giúp sức hay cổ vũ để bị cáo đánh chị H. Do đó, cơ quan điều tra không đề cập xử lý đối với những người này.

Kết luận giám định cho thấy, chị Nguyễn Thu H. tại thời điểm giám định là không có tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể.

Ngày hôm sau, 10/1/2026, bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh đến Công an phường Từ Liêm trình báo. Tại cơ quan điều tra, bị cáo khai nhận hành vi của mình như cáo buộc, thừa nhận việc đánh chị H. ở hành lang chung cư, nơi có nhiều hộ dân sinh sống là hoàn toàn sai trái, làm mất an ninh trật tự tại nơi cư dân sinh sống.

Bị cáo Vân Anh bày tỏ muốn xin lỗi và xin khắc phục hậu quả cho chị H.