Công an điều tra giao dịch chuyển khoản 500 triệu đồng tới tài khoản của người đàn ông SN 1992

Ngày 15/5/2026, anh Tòng Văn Buông (sinh năm 1992, trú tại phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La) bất ngờ phát hiện tài khoản ngân hàng cá nhân nhận được số tiền 500 triệu đồng từ 01 người lạ chuyển nhầm. Ngay sau khi phát hiện sự việc, anh Buông đã chủ động đến Công an phường Chiềng Sinh trình báo, đồng thời đề nghị hỗ trợ xác minh để trao trả lại số tiền cho người chuyển nhầm.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Chiềng Sinh đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp xác minh và xác định người chuyển nhầm là anh Jiang Zhen Qiu (sinh năm 1989, quốc tịch Trung Quốc). Số tiền trên được chuyển cho vợ là chị Lâm Thị Mai (sinh năm 1990, trú tại xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn).

Sau đó, Công an phường Chiềng Sinh đã liên hệ, mời chị Mai đến làm việc và hoàn tất thủ tục trao trả lại toàn bộ số tiền bị chuyển nhầm. Nhận lại tài sản của mình, chị Mai xúc động bày tỏ sự cảm kích và gửi lời cảm ơn chân thành tới anh Tòng Văn Buông cùng lực lượng Công an phường Chiềng Sinh vì tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ Nhân dân.

Hành động trung thực, đầy trách nhiệm của anh Tòng Văn Buông đã góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng, tô đẹp thêm hình ảnh người dân Sơn La nghĩa tình, sống trung thực và trách nhiệm. Đồng thời, sự vào cuộc nhanh chóng, tận tụy của Công an phường Chiềng Sinh cũng tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng Công an cơ sở trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, vì Nhân dân phục vụ.

(Theo Bộ Công an)