Triệt phá đường dây mua bán ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà riêng ở TP.HCM

Tối 20/5, Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá thành công đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn nhà thuộc khu phố Suối Nhum, phường Tân Thành.

Trước đó, qua công tác điều tra, Công an xác định H.T.D. (SN 1989, ngụ khu phố Suối Nhum, phường Tân Thành) là đầu mối cung cấp ma túy cho nhiều đối tượng nghiện trên địa bàn. Ngoài ra, đối tượng này còn tổ chức địa điểm, cung cấp dụng cụ để nhiều người sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà riêng.

Nhóm đối tượng trong đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại TP.HCM sa lưới sau thời gian theo dõi.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã triệu tập, đấu tranh làm rõ hành vi của nhiều đối tượng liên quan tại các địa bàn phường Tân Thành, Phú Mỹ, Tân Phước, xã Châu Pha và xã Kim Long.

Theo Công an, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng, ví điện tử và giao nhận ma túy tại nhiều địa điểm khác nhau nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã đề xuất khởi tố 17 đối tượng về các hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”. Trong đó, cơ quan điều tra đề xuất bắt tạm giam 15 đối tượng để tiếp tục điều tra theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, Công an phường Tân Thành cũng lập hồ sơ đưa 4 người sử dụng trái phép chất ma túy đi cai nghiện bắt buộc, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra các đối tượng liên quan khác.