Ra lệnh bắt tạm giam chủ hộ kinh doanh Trương Thị Kim Hà SN 1978

Ngày 20/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM xác nhận với báo Tuổi Trẻ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với các đối tượng liên quan để điều tra về hành vi "Đưa hối lộ" và "Môi giới hối lộ".

Trước đó, vào ngày 7/5/2026, Đội nghiệp vụ của Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp cùng Hạt Kiểm lâm Phú Mỹ tiến hành kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh do bà Trương Thị Kim Hà (SN 1978) làm chủ tại địa chỉ số 454A Thống Nhất, phường Tam Thắng.

Do đã nhận được thông tin mật báo từ trước, bà Hà đã nhanh chóng dọn dẹp hiện trường, chuyển phần lớn số động vật hoang dã đến một địa điểm khác nhằm đối phó. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, tổ công tác đã lật tẩy được mưu đồ này khi phát hiện một nhà kho nằm cách cơ sở chính chỉ khoảng 20 mét.

Tại thời điểm kiểm tra kho bãi, lực lượng chức năng phát hiện và lập biên bản tạm giữ 433 cá thể động vật hoang dã không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, bao gồm: 430 cá thể chim các loại; 3 cá thể bò sát.

Qua kết quả giám định chuyên môn, cơ quan chức năng xác định có 73 cá thể thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm (Nhóm IIB); 360 cá thể còn lại là động vật hoang dã thông thường. Hiện toàn bộ số động vật này đã được chuyển giao cho Chi cục Kiểm lâm TP.HCM để chăm sóc, cứu hộ theo đúng quy định.

Ông Lời và bà Hà (hai người ngồi). Ảnh: Công an TP.HCM. Ảnh: VTV News

Bóc gỡ đường dây "bảo kê" của Trạm trưởng Kiểm lâm

Báo Vietnamnet cho biết, mở rộng điều tra, cơ quan công an đã làm rõ hành vi tiếp tay, nhận tiền của cán bộ nhà nước. Đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Lời (SN 1978), Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Vũng Tàu, người được điều động tham gia vào đoàn kiểm tra liên ngành.

Thay vì thực hiện đúng trách nhiệm công vụ, ông Lời đã lợi dụng vị trí công tác để thông báo trước lịch kiểm tra cho bà Hà, tạo điều kiện cho chủ cơ sở này cất giấu tang vật nhằm né tránh việc bị xử lý hình sự.

Không dừng lại ở đó, để tìm cách "bảo hóa" số động vật lậu này, bà Hà đã thông qua mạng xã hội liên hệ với đối tượng Nguyễn Hạnh Phúc (SN 1985, trú tại tỉnh Đắk Lắk) nhằm đặt mua các bảng kê lâm sản trái phép. Đồng thời, bà Hà cũng móc nối, đưa tiền nhiều lần cho ông Lời để được vị Trạm trưởng này dẫn dắt, "vẽ đường" cho các thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh, nuôi nhốt động vật.

Căn cứ vào các chứng cứ không thể chối cãi, ngày 16/5/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định bắt tạm giam:

Bà Trương Thị Kim Hà về tội danh “Đưa hối lộ”.

Ông Nguyễn Văn Lời về tội danh “Môi giới hối lộ”.

Hiện tại, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đang tập trung lực lượng để bóc tách toàn bộ đường dây. Cơ quan chức năng sẽ làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân có hành vi tiêu thụ động vật hoang dã trái phép, đồng thời điều tra và xử lý nghiêm hành vi làm giả, mua bán các loại bảng kê lâm sản để hợp thức hóa nguồn hàng lậu.