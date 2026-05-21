Tất cả người dân có con dưới 14 tuổi cần làm điều này càng sớm càng tốt

Sở hữu tài khoản định danh điện tử (VNeID) mức độ 2 đối với trẻ em từ 6 đến 14 tuổi giúp phụ huynh quản lý giấy tờ, thực hiện các thủ tục hành chính cho con một cách nhanh chóng, bảo mật.

Cách đăng ký tài khoản định danh mức độ 2 cho trẻ

Quy trình kích hoạt định danh điện tử cho trẻ

Ngay khi hồ sơ đăng ký tại Công an xã/phường được phê duyệt, hệ thống của Bộ Công an sẽ gửi một tin nhắn SMS thông báo về số điện thoại của phụ huynh. Để trẻ có thể bắt đầu tiếp cận và sử dụng các dịch vụ số tiện ích, phụ huynh cần thực hiện các thao tác kích hoạt chuẩn xác theo 4 bước sau:

Bước 1: Truy cập cổng thông tin chính thức

Phụ huynh sử dụng máy tính hoặc điện thoại thông minh, mở các trình duyệt mạng thông dụng (như Chrome, Safari, Edge...) để truy cập vào địa chỉ chính thống duy nhất của Bộ Công an: .

Bước 2: Lựa chọn tính năng thiết lập

Tại giao diện trang chủ của website, phụ huynh tìm và nhấn vào mục "Kích hoạt tài khoản định danh điện tử" (thường được bố trí ở vị trí nổi bật tại góc trái màn hình).

Bước 3: Khai báo dữ liệu xác thực

Hệ thống sẽ hiển thị biểu mẫu yêu cầu. Phụ huynh tiến hành điền chính xác số định danh cá nhân của trẻ (mã số trên giấy khai sinh hoặc căn cước mới) kèm theo số điện thoại đăng ký nhận tin nhắn tại cơ quan Công an trước đó (thường là số máy của cha hoặc mẹ).

Bước 4: Cài đặt hệ thống bảo mật

Sau khi dữ liệu được xác minh khớp lệnh, phụ huynh tiến hành thiết lập mật khẩu đăng nhập mới, khởi tạo mã PIN bảo mật và thiết lập 2 câu hỏi an ninh. Khuyến cáo phụ huynh nên chọn các câu hỏi có đáp án gắn liền với thông tin dễ nhớ (như nơi sinh, biệt danh của con) để dễ dàng khôi phục quyền truy cập nếu vô tình quên mật khẩu sau này.

Lưu ý để không bị khóa tài khoản tự động

Để quá trình kích hoạt diễn ra thuận lợi và không gặp sự cố, các bậc phụ huynh cần ghi nhớ hai nguyên tắc an toàn thông tin đặc biệt quan trọng sau:

Tuyệt đối không kích hoạt chéo trên ứng dụng: Phụ huynh không được phép đăng nhập tài khoản cá nhân của mình trên app VNeID trên điện thoại để tìm cách kích hoạt cho con. Mọi thao tác cấp quyền cho trẻ dưới 14 tuổi bắt buộc phải vận hành qua kênh website như hướng dẫn ở trên.

Rủi ro khóa hệ thống: Việc áp dụng sai phương thức kích hoạt (cố tình thao tác trên ứng dụng di động) có thể kích hoạt cơ chế bảo vệ tự động của hệ thống, dẫn đến việc tài khoản định danh của trẻ bị khóa hoàn toàn. Nếu rơi vào trường hợp này, phụ huynh sẽ phải mất thời gian ra trực tiếp trụ sở Công an để làm thủ tục mở khóa rất phức tạp.