Con dâu đi bước nữa, bố mẹ chồng cũ tổ chức đàng hoàng ở Phú Thọ, vừa tiếp khách vừa chảy nước mắt

Mới đây, những hình ảnh trong ngày vui của chị Hương Lan (SN 1994, quê ở Phú Thọ) chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm của dư luận bởi, đám cưới của chị Lan là do bố mẹ chồng cũ đứng ra tổ chức.

Kể với báo VietNamNet, chị Lan cho biết năm 2014, chị kết hôn với người chồng đầu. Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, năm 2016, biến cố ập đến, vợ chồng chị Lan gặp tai nạn giao thông khi đang trên đường từ quê xuống chỗ làm. Chồng chị Lan tử vong tại chỗ, bản thân chị cũng bị thương nặng.

Nằm viện điều trị 20 ngày, đến khi xuất viện, chị Lan mới được gia đình cho biết tin chồng đã qua đời. Người vợ trẻ như muốn ngã quỵ. Thời điểm đó, con gái của chị Lan mới được 18 tháng tuổi. Trong khoảng thời gian tăm tối nhất, nhờ có sự chăm sóc, thương yêu của bố mẹ chồng nên chị Lan đã gắng gượng vượt qua, đứng dậy sau mất mát.

Vợ chồng chị Lan cùng con gái, bố mẹ chồng cũ và em chồng cũ. (Ảnh: VietNamNet)

9 tháng sau, chị Lan gửi con nhờ bố mẹ chồng chăm sóc rồi quay lại làm việc cho công ty tại Bắc Ninh, cuối tuần mới về thăm nhà. Ông bà nội chăm sóc cháu rất chu đáo, hỗ trợ con dâu hết sức có thể. Năm 2021, sau khi sang cát cho con trai được 1 thời gian, bố mẹ chồng chủ động nói chuyện với chị Lan: “Con còn trẻ. Nếu con yêu thương ai thì cứ tìm hiểu và đi bước nữa. Bố mẹ sẽ lo cho con chu đáo như con gái ruột”.

Khi đó, chị Lan không khẳng định điều gì bởi theo chị, tương lai thế nào còn do duyên số. Năm 2023, chị Lan sang Đài Loan (Trung Quốc) xuất khẩu lao động. Tại đây, chị Lan bén duyên với anh Thanh Ngọc (34 tuổi, quê ở Nghệ An). Từ ngày đầu quen nhau, chị Lan đã thẳng thắn chia sẻ về hoàn cảnh của mình, đồng thời bày tỏ rõ quan điểm với anh Ngọc rằng, nếu anh đồng ý yêu thương con gái riêng của chị, xem bố mẹ chồng của chị như bố mẹ đẻ, nhà có công có việc phải tham gia thì cả 2 mới nói đến chuyện tương lai.

Sau hơn 1 năm tìm hiểu, chị Lan đã chia sẻ với bố mẹ chồng về chuyện tình cảm với anh Ngọc. Mối duyên của chị Lan, anh Ngọc nhận được sự ủng hộ, vun vén của cả 3 gia đình: Bố mẹ ruột chị Lan, bố mẹ chồng chị Lan và bố mẹ của anh Ngọc.

Tháng 3/2026, cặp đôi chính thức về chung một nhà. Bố mẹ chồng cũ của chị Lan đã đứng ra tổ chức đám cưới chu toàn cho con dâu cũ, làm 40 mâm cỗ mời họ hàng, làng xóm đến chung vui.

Trên báo Dân trí, bà Nguyễn Thị Tâm (53 tuổi, mẹ chồng chị Lan) bộc bạch, từ ngày về làm dâu, chị Lan là người sống tình cảm, hiền lành, biết trước biết sau nên ông bà rất yêu quý, coi như con gái ruột. Bà Tâm bảo, một đứa con dâu sống nghĩa tình với gia đình hơn 10 năm, sao không yêu thương cho được?

Anh Ngọc luôn dành sự tôn trọng đặc biệt cho bố mẹ chồng cũ của vợ. (Ảnh: Dân trí)

Người phụ nữ bộc bạch, việc bà đứng ra tổ chức đám cưới cho con dâu sau 10 năm con góa bụa không phải điều gì cao cả mà chỉ đơn giản xuất phát từ tình thương và sự thấu hiểu của một người mẹ. Vợ chồng bà rất đau buồn trước sự ra đi của con trai, nhưng cũng phải nghĩ cho con dâu. Chị Lan còn trẻ, không thể cứ sống cô quạnh mãi mà còn cả một chặng đường dài phía trước.

Ngày gả con dâu, bà Tâm vui buồn lẫn lộn, không ít lần lén lau nước mắt, phần vì nhớ người con trai xấu số, phần vì vui vì con dâu tìm được bến đỗ mới. Bà Tâm chia sẻ, việc tổ chức đám cưới cho con dâu cũng khiến gia đình phải đối diện với những lời xì xào, bàn tán song bà không quá bận tâm, quan trọng là con dâu được hạnh phúc, bù đắp lại những năm tháng thiệt thòi.

Nhận xét về anh Ngọc, bà Tâm bộc bạch “chàng rể” là người sống tình cảm, luôn dành sự tôn trọng đặc biệt cho bố mẹ chồng cũ của vợ. Mỗi lần về Phú Thọ, anh Ngọc luôn chủ động đỡ đần công việc trong nhà, nhờ đó mà không khí gia đình chưa bao giờ có cảm giác xa lạ hay gượng gạo. Anh Ngọc còn thống nhất, sau này, mỗi năm sẽ đón Tết luân phiên ở Nghệ An và Phú Thọ.

Sau đám cưới, vợ chồng chị Lan chuyển ra Ninh Bình sinh sống để thuận tiện công việc. Con gái của chị sẽ sống cùng ông bà nội. Đối với chị Lan, cho dù sau này ra sao thì trong lòng chị, bố mẹ chồng cũ vẫn giống như bố mẹ đẻ. Còn với bà Tâm, bà không sợ con dâu sẽ rời xa mình thay vào đó gia đình lại có thêm một người con.