VIDEO: Hiện trường vụ sạt lở tại mỏ đá ở Thanh Hóa khiến 3 người tử vong

Trưa ngày 21-5, ghi nhận tại hiện trường khu vực mỏ đá của Công ty TNHH Anh Tuấn (xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa), nơi xảy ra vụ sạt lở khiến 3 công nhân tử vong, cho thấy một số máy móc đang bị vùi ở hiện trường, một số sợi dây (giống dây cháy chậm của thuốc mìn) còn vương ở hiện trường.
Qua quan sát, khu vực mỏ đá nằm ngay sát một dãy núi đá đang được khai thác nham nhở, trên vách núi, 1 vệt sạt trượt dài vẫn còn hiện hữu. Đây chính là điểm sạt lở khiến 3 công nhân đang làm việc bên dưới bị đất đá vùi lấp dẫn tới tử vong.
Trong sáng ngày 21-5, công tác cứu nạn, cứu hộ đã hoàn thành, cơ quan chức năng cũng đã tạm đình chỉ hoạt động của mỏ khai thác đá này để điều tra, làm rõ nguyên nhân.
Lực lượng cứu nạn, cứu hộ triển khai phương án tìm kiếm 2 người bị vùi lấp
Ngay khu vực 3 nạn nhân gặp nạn, hiện trường có những chiếc chiếu, một bát hương
Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 17 giờ ngày 20-5, tại khu vực chân núi thuộc mỏ khai thác đá của Công ty TNHH Anh Tuấn (xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa) đã xảy ra vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng khiến 3 công nhân gặp nạn.
Thời điểm xảy ra vụ việc, công nhân Lò Văn T. (SN 1986); Lò Văn Q. (SN 1989) và Nguyễn Văn N. (SN 1988, cùng ngụ tỉnh Lào Cai) đang lao động tại khu vực chân núi đá thì bất ngờ đất đá ập xuống vùi lấp. Hậu quả, 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu; 2 người bị vùi lấp được lực lượng chức năng tìm thấy trong sáng ngày 21-5.