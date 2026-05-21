VIDEO: Hiện trường vụ sạt lở tại mỏ đá ở Thanh Hóa khiến 3 người tử vong

Trưa ngày 21-5, ghi nhận tại hiện trường khu vực mỏ đá của Công ty TNHH Anh Tuấn (xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa), nơi xảy ra vụ sạt lở khiến 3 công nhân tử vong, cho thấy một số máy móc đang bị vùi ở hiện trường, một số sợi dây (giống dây cháy chậm của thuốc mìn) còn vương ở hiện trường.

Khu vực mỏ đá xảy ra sạt lở khiến 3 công nhân tử vong ở xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa

Qua quan sát, khu vực mỏ đá nằm ngay sát một dãy núi đá đang được khai thác nham nhở, trên vách núi, 1 vệt sạt trượt dài vẫn còn hiện hữu. Đây chính là điểm sạt lở khiến 3 công nhân đang làm việc bên dưới bị đất đá vùi lấp dẫn tới tử vong.

Trong sáng ngày 21-5, công tác cứu nạn, cứu hộ đã hoàn thành, cơ quan chức năng cũng đã tạm đình chỉ hoạt động của mỏ khai thác đá này để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Hình ảnh hiện trường mỏ đá sạt lở khiến 3 công nhân tử vong ở Thanh Hóa:

Nhìn từ xa cho thấy, một vệt sạt trượt lớn từ trên núi đá đổ xuống khu vực công nhân làm việc dưới chân núi

Ông Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (áo trắng ở giữa), trực tiếp có mặt tại hiện trường triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ triển khai phương án tìm kiếm 2 người bị vùi lấp

Lực lượng quân đội triển khai bay flycam để nắm bắt địa hình, hỗ trợ công tác tìm kiếm

Công an triển khai chó nghiệp vụ xác định vị trí các nạn nhân gặp nạn

Ngay khu vực 3 nạn nhân gặp nạn, hiện trường có những chiếc chiếu, một bát hương

Mỏ đá của Công ty TNHH Anh Tuấn khai thác đá theo kiểu hàm ếch, nhiều điểm dưới chân đã bị cắt hõm sâu vào chân núi

Trên các vách đá ngay vị trí những người gặp nạn, dây điện (giống dây cháy chậm) còn treo đầy vách đá

Mỏ đá của Công ty TNHH Anh Tuấn được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp phép từ năm 2015, với thời hạn 29 năm tại xã Cẩm Quý, huyện Cẩm Thủy cũ (nay là xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa).

Clip hiện trường vụ sạt lở tại mỏ đá ở Thanh Hóa