Điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h ngày 21/5

Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập và chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Giá xăng E5RON92 không cao hơn 24.340 đồng/lít (tăng 1.206 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.209 đồng/lít.

Giá xăng RON95-III không cao hơn 25.549 đồng/lít (tăng 1.471 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 28.761 đồng/lít (tăng 1.535 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 21.483 đồng/kg (tăng 898 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).