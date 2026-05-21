Điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h ngày 21/5

Anh Thơ, Theo baochinhphu.vn 15:49 21/05/2026
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Chiều 21/5, liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo về việc điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu, áp dụng từ 15h cùng ngày.

Giá xăng dầu được điều chỉnh từ 15h ngày 21/5 - Ảnh minh họa

Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập và chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Giá xăng E5RON92 không cao hơn 24.340 đồng/lít (tăng 1.206 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.209 đồng/lít.

Giá xăng RON95-III không cao hơn 25.549 đồng/lít (tăng 1.471 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 28.761 đồng/lít (tăng 1.535 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 21.483 đồng/kg (tăng 898 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Công an phát thông báo quan trọng về giao dịch nhận, chuyển tiền có nội dung sau, người dân đặc biệt lưu ý
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày