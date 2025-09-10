Khởi tố kẻ sát hại người tình rồi chở xác ra biên giới phi tang

Ngày 10/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thành Nhã (51 tuổi, ngụ xã Khánh Hưng) để điều tra về hành vi giết người.

Theo cơ quan điều tra, nạn nhân là chị Đ.(32 tuổi, xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh) từng có chồng và hai con nhưng đã ly hôn. Chị Đ. đến xã Đức Hòa làm công nhân và quen Nhã rồi cả hai chung sống như vợ chồng trong căn phòng trọ ở ấp 3A, xã Đức Hòa.

Tối 29/8, sau khi thấy chị Đ. đi cùng một người đàn ông lạ, Nhã gọi chị về phòng trọ nói chuyện và phát sinh mâu thuẫn. Chị Đ. cầm dao tấn công, Nhã chống đỡ rồi đánh mạnh vào đầu khiến chị gục tại chỗ.

Khi biết chị Đ. tử vong, Nhã bỏ thi thể cùng quần áo nạn nhân vào bao nylon, dùng xe máy chở đi hơn 70 km đến xã Bình Hiệp, Tây Ninh (giáp biên giới Campuchia) rồi quăng xác xuống kênh nhằm phi tang. Sau đó, Nhã quay lại thu dọn hiện trường, trả phòng trọ và bỏ trốn.

Chân dung kẻ thủ ác.

Đêm 29/8, sau khi sát hại chị Đ., Nhã dùng xe máy chở thi thể đi hơn 70 km, phi tang dưới kênh giáp biên giới Campuchia.

Đến sáng 7/9, người dân phát hiện thi thể phụ nữ phân hủy dưới kênh nên báo công an. Cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, xác định vụ việc là án mạng. Biết không thể trốn thoát, Nhã đã gọi điện đến công an đầu thú.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ.