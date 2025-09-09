Vụ sát hại người tình rồi phi tang thi thể: Bắt tạm giam Nguyễn Thành Nhã

Ngày 9/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thành Nhã (51 tuổi, ngụ ấp 1, xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi “giết người”.

Nhã là đối tượng thực hiện hành vi sát hại người tình là chị T.T.Đ. (32 tuổi, ngụ ấp Gò Pháo, xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh) hôm 29/8 sau đó đem từng phần thi thể chị Đ. phi tang dọc biên giới Campuchia, thông tin này được đăng tải trên tờ Công an nhân dân.

Bao chứa thi thể nạn nhân được phát hiện nổi trên mặt nước (Ảnh: Công an TPHCM).

Trước đó, vào sáng 7/9, người dân đi làm ruộng đã phát hiện thi thể một phụ nữ trong tình trạng không nguyên vẹn, đã phân hủy nặng dưới kênh nên báo công an xã Bình Hiệp.

Tập trung điều tra truy xét, Cảnh sát hình sự Tây Ninh đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thành Nhã - nghi phạm liên quan vụ án mạng.

Theo khai nhận ban đầu, Nhã sống chung như vợ chồng với chị Đ. từ tháng 1/2025 tại một phòng trọ gần cầu An Hạ (xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa (cũ) nay là xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh).

Chiều 29/8, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn do Nhã ghen tuông. Trong lúc cãi nhau, chị Đ. dùng dao tấn công, Nhã chống trả, sau đó đánh vào đầu khiến nạn nhân tử vong.

Biết "vợ hờ" đã chết, nghi phạm bỏ thi thể nạn nhân vào bao màu đỏ, chở bằng xe máy mang đi phi tang xuống kênh ở xã Bình Hiệp, cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 70km, thông tin này được thuật lại trên tờ Công an TPHCM.

Đối tượng Nhã và hình ảnh thời điểm đối tượng này chở thi thể nạn nhân đi phi tang (Ảnh: Công an nhân dân).

Báo Người lao động dẫn thông tin từ gia đình nạn nhân cho biết, bà Đ. có chồng và có 2 con nhưng đã ly hôn chồng. Sau đó, bà Đ. đến xã Đức Hòa để làm công nhân rồi quen biết, sống chung như vợ chồng với người đàn ông cũng làm công nhân là Nguyễn Thanh Nhã và xảy ra vụ việc đau lòng.