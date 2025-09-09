Một người thiệt mạng do cột điện gãy đổ

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân xã Lâm Thượng, chiều 8/9, tại công trình đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên đã xảy ra sự cố nghiêm trọng trong quá trình kéo dây điện.

Khoảng 16h30, khi thi công tại vị trí cột số 129 qua địa bàn xã Lâm Thượng (tỉnh Lào Cai), cột điện bất ngờ gãy đổ, khiến anh Lò Văn Chỉnh (SN 1982, trú tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) tử vong tại chỗ.

Thi công tuyến 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên. Ảnh minh họa.

Cột điện gặp sự cố nằm trong gói thầu số 3, do liên danh Công ty CP Việt Vương và Công ty TNHH Hùng An thi công. Gói thầu này bao gồm việc cung cấp cột thép và xây lắp tuyến đường dây từ vị trí VT99 đến VT149, với tổng giá trị trúng thầu hơn 423 tỷ đồng.

Đại diện Ban điều hành Dự án 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên cho hay, ngay sau khi tai nạn xảy ra, chủ đầu tư đã yêu cầu nhà thầu phối hợp khắc phục hậu quả và tổ chức hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Được biết, tuyến đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên là công trình trọng điểm quốc gia, có tổng chiều dài gần 230km với 468 vị trí móng cột. Riêng đoạn qua tỉnh Lào Cai dài hơn 49km, chủ yếu băng qua khu vực đồi núi cao, điều kiện thi công phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.