Kết luận điều tra vụ án kẹo Kera: Bố Hoa hậu Thùy Tiên nộp 3,2 tỷ đồng khắc phục hậu quả

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã ban hành kết luận điều tra vụ án Lừa dối khách hàng xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt và đề nghị truy tố Lê Tuấn Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du mục, Chủ tịch HĐQT), Lê Thành Công, Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs, Thành viên HĐQT) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021) cùng về tội Lừa dối khách hàng.

Công an cũng đề nghị truy tố 6 bị can khác, trong đó có Nguyễn Phong, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Asia Life (Công ty Asia) và vợ là Nguyễn Phạm Hồng Vy, Giám đốc Công ty Asia. Hành vi của nhóm này sẽ được xử lý ở giai đoạn 2 với cáo buộc sản xuất hàng giả và dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế.

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị khởi tố, bắt tạm giam

Kết luận điều tra thể hiện nhóm của hoa hậu Thùy Tiên, Hằng du mục, Quang Linh Vlogs đã quảng bá thổi phồng loại kẹo này và bán được 129.617 hộp cho 56.385 khách hàng, hưởng lợi bất chính 12,4 tỷ đồng.

Nhóm này không quan tâm đến chất lượng kẹo Kera mà chỉ chú trọng vào khâu quảng cáo, bán hàng. Nhóm đã thổi phồng loại kẹo này có thể bổ sung chất xơ, "1 viên kẹo tương ứng 1 đĩa rau luộc; nó tổng là 10 loại rau củ quả; ngày chỉ cần ăn 2 - 3 viên là có thể bổ sung chất xơ cho 1 người bình thường,…

Thực tế, loại kẹo trên được pha trộn từ các loại bột rau và các chất phụ gia để phối trộn, thành phần còn không đủ so với công bố và được xác định là hàng giả về chất lượng.Ở giai đoạn điều tra, hoa hậu Thùy Tiên được hưởng lợi gần 7 tỷ đồng.

Kết luận điều tra còn thể hiện bị can này được trả tiền hoa hồng bằng phương thức tiếp thị liên kết qua nền tảng mạng xã hội TikTok số tiền gần 7 triệu đồng.

Quá trình điều tra, các bị can và những người liên quan đã nộp vào tài khoản tạm giữ gần 15 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Trong đó, ông Nguyễn Thúc Ti Ti, bố của hoa hậu Thùy Tiên, 4 lần nộp tổng cộng 3,2 tỷ đồng, theo đề nghị của con gái, để khắc phục hậu quả. Em trai của Hằng du mục nộp cho chị hơn 2,1 tỷ đồng; người thân của vợ chồng bị can Phong nộp hơn 5 tỷ đồng khắc phục cho 2 bị can này; bố của Công nộp 1,6 tỷ đồng; vợ của Linh nộp 600 triệu đồng; người thân của Quang Linh Vlogs nộp 1,2 tỷ đồng…

Ngoài ra, Công an cũng phong tỏa tài khoản ngân hàng của Hằng du mục, hoa hậu Thùy Tiên, Công và Linh với số tiền 2,6 tỷ đồng; đồng thời, đề nghị các cơ quan liên quan tạm dừng giao dịch tài sản của các bị can, tổ chức liên quan để phục vụ yêu cầu điều tra, cũng như đảm bảo khắc phục hậu quả vụ án.