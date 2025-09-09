3 lần tỷ phú Phạm Nhật Vượng là nạn nhân của những tin thất thiệt, bịa đặt

Mới đây nhất, ngày 8/9/2025, Tập đoàn Vingroup cho biết đang tiến hành khởi kiện dân sự, trình báo cơ quan chức năng và gửi văn bản tới các Đại sứ quán về việc 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đưa thông tin sai sự thật về tập đoàn trên mạng Internet.

Theo Vingroup, các thông tin sai sự thật tập trung vào 4 chủ đề chính, bao gồm: Tình hình tài chính Tập đoàn; chất lượng và nguồn gốc xuất xứ sản phẩm; vấn đề pháp lý đối với sản phẩm và thông tin cá nhân lãnh đạo.

Được biết, 68 tổ chức, cá nhân bị khởi kiện và trình báo là chủ tài khoản của các trang thông tin và trang cá nhân có hành vi xuyên tạc, thông tin sai sự thật về Vingroup; bịa đặt về Chủ tịch Tập đoàn – ông Phạm Nhật Vượng và một số lãnh đạo cao cấp khác của Tập đoàn trên các nền tảng mạng xã hội như Tiktok, Facebook, Youtube…

"Chiếu theo pháp luật Việt Nam các hành vi trên đã vi phạm quy định của Luật An ninh mạng năm 2018 và Luật Hình sự năm 2015 và các quyền dân sự của tổ chức, cá nhân liên quan. Trên bình diện quốc tế, việc phát tán thông tin sai sự thật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân cũng đều bị các nước văn minh nghiêm trị", Vingroup nhấn mạnh.

Đáng nói, trong nhiều năm qua, Tập đoàn Vingroup cùng Chủ tịch Phạm Nhật Vượng không ít lần trở thành nạn nhân của những tin đồn thất thiệt, gây ảnh hưởng đến uy tín cá nhân lẫn hình ảnh doanh nghiệp. Những thông tin sai lệch này thường được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, tạo ra sự hoang mang trong dư luận, thậm chí tác động đến thị trường chứng khoán.

Trong nhiều năm qua, Tập đoàn Vingroup cùng Chủ tịch Phạm Nhật Vượng không ít lần trở thành nạn nhân của những tin đồn thất thiệt, gây ảnh hưởng đến uy tín cá nhân lẫn hình ảnh doanh nghiệp.

Một trong những vụ việc gây xôn xao nhất là vào năm 2022, khi xuất hiện tin đồn ông Phạm Nhật Vượng bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm xuất cảnh. Thông tin này nhanh chóng bị cơ quan chức năng bác bỏ. Nhiều cá nhân tung tin đã bị đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật và buộc gỡ bỏ nội dung sai sự thật.

Đến đầu năm 2023, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội cũng ra quyết định xử phạt hành chính người đăng clip sai sự thật cho rằng, Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng "chống lưng" cho nghệ sĩ.

Theo cơ quan công an, nhằm để "câu view" và tăng lượt theo dõi cho tài khoản mạng xã hội TikTok của mình, một nam thanh niên đã đăng tải clip sai sự thật về Tập đoàn Vingroup cũng như tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Cơ quan Công an đã vào cuộc xác minh làm rõ và xử lý nghiêm trường hợp này.

Vào ngày 12/1/2023, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Trần C.T., sinh năm 2000, trú tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình số tiền 7,5 triệu đồng với hành vi trên.

Được biết, tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa phá kỷ lục lần đầu tiên tại Việt Nam. Theo dữ liệu của Forbes (ngày 26/8/2025), tổng tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup hiện đã đạt 13,4 tỷ USD, tăng thêm nửa tỷ USD chỉ trong vòng 24 giờ. Với thành tích này đã giúp ông củng cố vị trí người giàu nhất Việt Nam. Ông Phạm Nhật Vượng hiện đang đồng thời đứng thứ 205 trong danh sách tỷ phú thế giới. Đây cũng chính là lần đầu tiên có một công dân Việt Nam ghi nhận tài sản ròng vượt mốc 13 tỷ USD.

Trước đó, ông Phạm Nhật Vượng cũng nhiều lần xác lập kỷ lục khi là người Việt Nam đầu tiên có tổng tài sản vượt 10 tỷ USD và 11 tỷ USD.

Theo tính toán của Forbes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã tăng khoảng 6,9 tỷ USD kể từ khi tạp chí này công bố danh sách các tỷ phú USD thế giới 2025 hồi đầu tháng 4 vừa qua. Thành tích này đưa Chủ tịch Vingroup nhảy hơn 320 bậc trên danh sách những người giàu nhất thế giới.

Ngày 8/9/2025 này, Vingroup bị đưa tin sai lệch về tình hình tài chính của tập đoàn. Các tài khoản mạng xã hội đưa thông tin tập đoàn sắp phá sản vì khoản nợ 800.000 tỷ đồng. Thực tế, theo báo cáo tài chính hợp nhất của Vingroup được đăng tải công khai trên trang website tập đoàn, tổng nợ vay chỉ khoảng 283.000 tỷ đồng, hệ số nợ vay trên vốn chủ sở hữu chỉ khoảng 1,8 lần. Đây là chỉ số rất an toàn đối với các doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế và Việt Nam. Các khoản "phải trả" còn lại phần lớn là doanh thu nhận trả trước từ khách hàng/đối tác và các khoản phải trả, phải thu khác phát sinh trong các hoạt động kinh doanh thông thường như bất cứ doanh nghiệp nào, và hoàn toàn phù hợp với quy mô tập đoàn. Cùng với đó là việc bôi xấu chất lượng, xuyên tạc nguồn gốc xuất xứ sản phẩm của Vingroup như việc các tài khoản mạng xã hội quy chụp ô tô, xe máy điện do Công ty VinFast sản xuất là hàng Trung Quốc "đội lốt" hàng Việt Nam. Thực tế, Công ty VinFast đã làm chủ chuỗi sản xuất từ khâu nghiên cứu, thiết kế đến sản xuất sản phẩm. Hầu hết công đoạn được thực hiện tại Việt Nam với tỷ lệ nội địa hóa đạt 60% trong hiện tại, tiến tới nâng lên 80% trong tương lai. Bịa đặt thông tin về cán bộ lãnh đạo Vingroup, đặc biệt là Chủ tịch tập đoàn Phạm Nhật Vượng, cũng như thông tin sai sự thật về việc người lao động của Vingroup nộp đơn xin nghỉ hàng loạt. Xuyên tạc vấn đề pháp lý đối với sản phẩm của Vingroup; bịa đặt về vấn đề chính trị và chính sách của Nhà nước nhằm dẫn dắt dư luận, ám chỉ có liên quan đến tập đoàn. Hiện tại, Vingroup cho biết đã thu thập đầy đủ thông tin, lập vi bằng về hành vi xâm phạm của 68 đối tượng nêu trên để làm bằng chứng xác thực, đồng thời tiến hành khởi kiện dân sự hoặc trình báo cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy trình pháp luật tại Việt Nam. Vingroup cũng đang làm việc với luật sư trong nước và quốc tế để khởi kiện theo quy định pháp luật của quốc gia liên quan. Đồng thời, Vingroup gửi thông báo đến đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam và đại sứ quán Việt Nam tại các nước có công dân là chủ tài khoản vi phạm đang cư trú nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.





