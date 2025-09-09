TP HCM: Lừa người yêu đồng tính bịt mắt để tặng quà rồi ra tay chém nhiều nhát

Ngày 9-9, TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 10 năm tù đối với bị cáo Lê Thanh Vũ (SN 1994, ngụ TP HCM) về tội "Giết người".



Theo cáo trạng, năm 2021, thông qua chơi game trên internet, Vũ quen biết và nảy sinh tình cảm đồng tính với anh Phạm Hoàng L. Tháng 4-2022, cả hai thuê trọ chung tại huyện Bình Chánh (cũ), TP HCM. Đến tháng 10-2022, do áp lực gia đình, anh L. dọn ra ở riêng. Sau đó, mẹ anh L. nhiều lần trách Vũ đối xử không tốt với con trai mình.

Bị cáo và bị hại tại toà

Ngày 27-7-2023, Vũ hẹn gặp anh L. tại một căn hộ thuê ở quận 1 (cũ) để nói chuyện. Vũ muốn anh L. tiếp tục duy trì mối quan hệ nhưng anh L. không đồng ý và đòi đi về, Vũ tức giận nên nảy sinh ý định dùng dao chém anh L.

Để thực hiện ý định, Vũ giả vờ nói có món quà tặng cho anh L. và yêu cầu anh L. bịt mắt lại để tạo sự bất ngờ. Anh L. đồng ý. Vũ dùng dây vải màu đen bịt mắt anh L. rồi đỡ anh L. nằm ngửa xuống nền nhà. Sau đó, Vũ đi đến kệ bếp lấy 1 con dao, chém vào vùng mặt của anh L. nên anh L. ngồi dậy bỏ chạy.

Sau đó, Vũ tiếp tục chém nhiều nhát vào người anh L. Khi thấy nạn nhân cầu xin, Vũ mới dừng tay và gọi cấp cứu.

Tại tòa, anh Long khẳng định không muốn xin giảm án cho bị cáo.