712 chủ xe có biển số sau phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Ngày 8/9, Công an tỉnh Lâm Đồng đã có thông báo các phương tiện vi phạm Luật giao thông đường bộ từ ngày 11/7 đến ngày 15/8. Các lỗi vi phạm chủ yếu là điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, đi ngược chiều.

Qua thông báo này, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Lâm Đồng yêu cầu chủ phương tiện đến cơ quan Công an nơi người điều khiển phương tiện vi phạm hoặc cơ quan Công an địa phương nơi người điều khiển phương tiện đang cư trú (theo địa chỉ đăng ký xe) để làm việc và thực hiện việc nộp phạt theo đúng quy định.

Các phương tiện vi phạm, cùng thời gian và hành vi cụ thể như sau:

Nguồn: Công an tỉnh Lâm Đồng

Cần lưu ý, để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào trang web của Cục Cảnh sát Giao thông theo đường link sau đây https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html. Tại đây, người dân tiến hành nhập biển kiểm soát, loại phương tiện và mã bảo mật. Sau đó, người dân chọn "Tra cứu" để hệ thống trả kết quả phạt nguội.

Ngoài ra, người dân có thể tra cứu vi phạm phạt nguội thông qua ứng dụng VneTraffic theo các bước sau:

Bước 1: Tải và cài đặt app VNeTraffic về điện thoại trên App Store/CH Play.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản

Trường hợp chưa có tài khoản thì đăng ký tài khoản theo các bước sau:

Chọn đăng ký, sau đó quét mã QR bên góc trên cùng phải của thẻ CCCD. Người dân thực hiện kiểm tra thông tin, nhập số điện thoại và bấm "Xác nhận".

Sau đó hệ thống sẽ gửi mã OTP về điện thoại, người dân cần nhập mã OTP và thiết lập mật khẩu.

Bước 3: Để kiểm tra phạt nguội cá nhân chọn mục "Tra cứu vi phạm".

Bước 4: Nhập biển số xe cần tra cứu và nhấn "Kiểm tra".