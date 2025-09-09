Bà lão mang 120 triệu đồng đến trụ sở công an để nhờ chuyển cho "công an dỏm"

Ngày 9/9, một lãnh đạo Công an xã Vũ Quý, tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc bà Nguyễn Thị L. (72 tuổi, trú tại thôn Đồng Vàng, xã Vũ Quý) chuyển số tiền 120 triệu đồng cho kẻ giả danh công an để lừa đảo.

Theo đó, bà L. đến trụ sở Công an xã Vũ Quý nhờ cán bộ công an tại đây hướng dẫn chuyển 120 triệu đồng vào một tài khoản thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), chủ tài khoản mang tên Nguyễn Hữu Đạt.

Cán bộ Công an xã Vũ Quý, tỉnh Hưng Yên vừa ghi nhận sự việc và động viên bà L. không thực hiện giao dịch chuyển 120 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo (Ảnh: CACC)

Trước đó, bà L. nhận được điện thoại của một người tự xưng là cán bộ công an thông báo phải chuyển 120 triệu đồng để thực hiện thủ tục cấp lại tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2, nếu không sẽ bị thu hồi mã định danh, tất cả tài khoản tiết kiệm trong ngân hàng của bà sẽ bị vô hiệu hoá.

Kẻ này cũng yêu cầu bà L. không được báo cho bất cứ ai, nếu để người khác biết sẽ không cấp lại tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 cho bà.

Nhận thấy đây là thủ đoạn lừa đảo, Công an xã Vũ Quý đã động viên bà L. không thực hiện giao dịch nhưng do tuổi cao, cộng với tâm lý lo sợ mất hết tiền tiết kiệm nên ban đầu bà L. nhất quyết đòi chuyển tiền.

Số tiền 120 triệu đồng bà L. mang đến trụ sở Công an xã Vũ Quý nhờ chuyển cho đối tượng lừa đảo (Ảnh: CACC)

Cán bộ công an phải kiên trì động viên, giải thích cho bà L. hiểu về những thủ đoạn của đối tượng lừa đảo, đồng thời liên hệ với người thân của bà L. để tiếp tục động viên, đưa bà đến ngân hàng gửi giữ số tiền nói trên.

Qua sự việc, Công an xã Vũ Quý khuyến cáo người dân trên địa bàn cần hết sức tỉnh táo, cảnh giác khi nhận các cuộc gọi điện từ người lạ, tự xưng là cán bộ công an để đưa ra các yêu cầu chuyển tiền.

Bên cạnh đó, người dân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm cộng đồng, phổ biến rộng rãi những thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, đặc biệt đối với người cao tuổi, trẻ nhỏ nhằm phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.