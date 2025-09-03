Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới, vô cùng tàn nhẫn

Mới đây, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được thư cảm ơn của bà Lê Thị Hoàng (SN 1973), trú tại xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng về việc được lực lượng Công an xã Trường Xuân hỗ trợ, giúp đỡ để gia đình không bị các đối tượng xấu lừa đảo.

Trước đó, ngày 9/8, một người tự xưng là đồng nghiệp của anh Nguyễn Thành Đ. (là em trai của chồng bà Hoàng) ở Campuchia, dùng zalo gửi cho gia đình bà Hoàng hình ảnh anh Đ. đang nằm trên tấm gỗ, xung quanh bố trí nhang đèn và thông báo anh Đ. đã chết.

Quá trình trao đổi, nhắn tin với gia đình bà Hoàng, người này đề nghị gia đình chuyển 40 triệu đồng để người này lo thủ tục đưa anh Đ. về Việt Nam mai táng.

Các đối tượng dùng ảnh cắt ghép, giả nạn nhân đã chết để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Ảnh minh họa/Nguồn: CAND)

Với tâm trạng hết sức hoang mang, lo lắng cho tình trạng của em trai, ngay trong đêm, gia đình bà Hoàng đã trình báo sự việc đến Công an xã Trường Xuân.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Trường Xuân đã hướng dẫn gia đình bà Hoàng cách thức kiểm tra độ chính xác của thông tin trên và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn việc các đối tượng xấu thực hiện hành vi lừa đảo, đồng thời đề nghị gia đình bà Hoàng bình tĩnh, không chuyển tiền theo đề nghị của đối tượng.

Đến chiều 10/8, anh Đ. đã liên lạc về với gia đình, nói rõ vẫn đang làm công nhân ở Campuchia, điện thoại của bị mất trộm và hình ảnh nằm trên phản gỗ là hình ảnh Đ. đi làm về mệt, nằm nghỉ nên bị người khác chụp ảnh lại, chỉnh sửa rồi gửi cho gia đình.

Trong thư bà Lê Thị Hoàng chia sẻ: “Với tinh thần trách nhiệm cao, tất cả vì nhân dân phục vụ, Công an xã Trường Xuân đã kịp thời tiếp nhận thông tin, hỗ trợ gia đình chúng tôi trong quá trình xử lý vụ việc khi gia đình chúng tôi đang trong tâm trạng lo lắng, hoang mang, thiếu hiểu biết về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm mới, đồng thời hướng dẫn, ngăn chặn kịp thời việc bị đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn” và gửi lời cảm ơn đến Giám đốc Công an tỉnh và Công an xã Trường Xuân.