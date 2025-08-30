Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo liên quan đến shipper, ai cũng có thể trở thành nạn nhân: 5 giây sơ ý có thể mất sạch tiền!

Theo thông tin từ công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, thời gian gần đây, trên địa bàn xuất hiện thủ đoạn lừa đảo tinh vi nhắm tới những khách hàng thường xuyên mua sắm trực tuyến.

Các đối tượng giả danh shipper gọi điện yêu cầu người nhận chuyển khoản thanh toán tiền hàng, sau đó gửi tin nhắn thông báo khách hàng đã chuyển nhầm vào tài khoản mở "thẻ bảo hiểm hàng hóa tự động" và đe dọa nếu không làm theo hướng dẫn, hệ thống sẽ tự động trừ tiền hằng tháng. Từ đó, chúng tiếp tục dẫn dắt nạn nhân thực hiện nhiều bước khác để chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng giả danh “Bưu điện Việt Nam” để nhắn tin lừa đảo

Cụ thể, ngày 25/8/2025, anh P.Q.T (SN 1988) thường trú tại thôn 2, xã Kiến Đức (Lâm Đồng) nhận được cuộc gọi từ đối tượng giả danh shipper thông báo có đơn hàng trị giá 110.000 đồng.

Do không có mặt ở nhà, hàng được cho là đã gửi cho con anh, yêu cầu anh chuyển khoản thanh toán. Tin tưởng do thường xuyên mua sắm online, anh T. đã chuyển tiền theo số tài khoản đối tượng cung cấp.

Ngay sau đó, đối tượng tiếp tục gọi điện thông báo anh đã "chuyển nhầm" vào tài khoản bảo hiểm hàng hóa, yêu cầu làm theo hướng dẫn để tránh bị trừ 4,2 triệu đồng mỗi tháng.

Do tâm lý lo sợ nợ xấu, anh T. đã thao tác theo hướng dẫn của đối tượng. Rất may, do nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, anh đã kịp thời đổi mật khẩu tài khoản ngân hàng nên chưa bị chiếm đoạt tài sản.

Tin nhắn giả danh shipper của đối tượng lừa đảo anh P.Q.T

Trước thủ đoạn tinh vi trên, Công an xã Kiến Đức (tỉnh Lâm Đồng) khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không làm theo yêu cầu của các số điện thoại lạ. Một số lưu ý quan trọng:

- Các đơn vị vận chuyển uy tín không phát hành "thẻ bảo hiểm hàng hóa" hay tự động trừ tiền hằng tháng.

- Không bấm vào đường link lạ được gửi qua tin nhắn, Zalo, Facebook, Messenger.

- Luôn xác minh trực tiếp qua tổng đài bưu điện, ngân hàng.

- Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, mã OTP cho người không quen biết.

- Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để kịp thời xử lý, ngăn chặn.