Một phiên livestream có sự xuất hiện của hoa hậu Thùy Tiên thu về bao nhiêu tiền?

Nguyễn Thúc Thùy Tiên hưởng lợi gần 7 tỷ đồng tiền “hoa hồng”

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) về tội "lừa dối khách hàng", quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngoài bị can Nguyễn Thúc Thùy Tiên, còn có 4 người khác thuộc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt (viết tắt Công ty Chị Em Rọt) cũng bị đề nghị truy tố, gồm: Lê Thành Công (cổ đông sáng lập, thành viên HĐQT), Lê Tuấn Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật), Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng du mục, Chủ tịch HĐQT), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlog, cổ đông sáng lập, thành viên HĐQT).

Cơ quan điều tra thông báo cho bị hại, các đương sự biết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định pháp luật.

Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs (từ trái qua) trong một lần livestream bán kẹo Kera (Ảnh cắt từ clip).

Tờ Tiền phong trích dẫn kết quả điều tra cho thấy, sản phẩm kẹo rau củ Kera, thực phẩm bổ sung do Nguyễn Thúc Thùy Tiên cùng các cổ đông Công ty Chị Em Rọt hợp tác sản xuất và phân phối, là trung tâm của vụ án. Trong cơ cấu góp vốn, Thùy Tiên sở hữu 30% cổ phần, các cổ đông còn lại nắm giữ 70%.

Sau khi ra mắt thị trường, Thùy Tiên cùng Nguyễn Thị Thái Hằng và Phạm Quang Linh đã đưa ra nhiều thông tin không đúng sự thật, nhằm phóng đại công dụng của sản phẩm.

Trong khi đó, hồ sơ kiểm nghiệm kèm công bố sản phẩm cho thấy hàm lượng chất xơ trong kẹo Kera rất thấp (0,935%), gần như không có giá trị bổ sung chất xơ cho người tiêu dùng. Thậm chí, Công ty CP Asia Life – đơn vị sản xuất cũng không làm rõ nguồn gốc nguyên liệu sử dụng.

Quá trình điều tra xác định, Công ty Chị Em Rọt đã bán ra hơn 135.000 hộp kẹo Kera, thu về gần 18 tỷ đồng. Riêng Nguyễn Thúc Thùy Tiên hưởng lợi gần 7 tỷ đồng tiền “hoa hồng”.

Một phiên live có sự xuất hiện của hoa hậu Thùy Tiên, thu về hơn 400 triệu đồng

Theo thông tin trên báo Thanh niên, nhờ sức ảnh hưởng của các KOL và đặc biệt là hình ảnh hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, sản phẩm kẹo Kera nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội. Chỉ riêng phiên livestream ngày 12/12/2024 đã bán được hơn 2.800 đơn hàng, tương đương hơn 8.000 hộp kẹo, với tổng số tiền thu về hơn 400 triệu đồng.

Cũng sau buổi livestream này, hoa hậu Thùy Tiên đề nghị nâng % lợi nhuận của Tiên thu được từ việc bán kẹo Kera thêm 5 - 10%, tương ứng với tỷ lệ sở hữu 30% - 35% cổ phần của Tiên khi thành lập Công ty CP Kera Việt Nam. Các cổ đông Công ty Chị Em Rọt đồng ý “nâng tỷ lệ % lợi nhuận của Tiên được hưởng khi bán kẹo Kera từ 25% lên 30% (tăng 5%)”.

Bị can Nguyễn Thúc Thùy Tiên (áo hồng) thời điểm bị bắt (Ảnh: Bộ Công an).

Tính đến tháng 3/2025, Công ty Chị Em Rọt đã bán ra hơn 129.000 hộp kẹo Kera cho 56.385 khách hàng, thu về trên 17,5 tỷ đồng. Sau khi thanh toán chi phí cho Công ty Asia Life, nhóm bị can thu lợi hơn 12,4 tỷ đồng.