Trong thời gian qua, công tác cải tạo sông Tô Lịch đã ghi nhận những chuyển biến rõ rệt. Nguồn nước ở nhiều đoạn sông đang dần chuyển sang màu xanh, không còn tình trạng bốc mùi hôi thối như trước.

Hiện tượng hiếm thấy: Cá bơi tung tăng từng đàn trên sông Tô Lịch

Nước thải đã qua xử lý tại Nhà máy xử lý nước thải hồ Tây được bơm vào hồ Sen, sau đó sẽ tự chảy vào hồ Tây và bổ cập cho sông Tô Lịch.

Vài ngày trở lại đây, sông Tô Lịch bất ngờ khoác lên mình làn nước xanh trong, khiến không ít người ngạc nhiên.

Theo đơn vị vận hành, những ngày gần đây hệ thống bơm đã đưa nước từ hồ Sen trực tiếp cấp vào sông Tô Lịch, giúp cải thiện chất lượng dòng chảy. Song song với đó, các bè thủy sinh được lắp đặt dọc sông cũng đang phát huy hiệu quả. Những cụm bè hình chữ nhật và tam giác nổi trên mặt nước có tác dụng lọc chất ô nhiễm, bổ sung oxy và giảm mùi hôi, góp phần tái tạo môi trường sinh thái tự nhiên.

Bè mảng thủy sinh xanh mướt nổi trên sông, góp phần làm dòng Tô Lịch thêm sức sống.

Nhiều người dân dừng xe, cúi xuống nhìn đàn cá đang bơi lội dưới dòng nước đã trong hơn trước.

Đàn cá tung tăng bơi lội trên sông Tô Lịch - hình ảnh hiếm thấy nhiều năm qua.

Giữa lòng Thủ đô, hình ảnh đàn cá tung tăng trên sông Tô Lịch khiến nhiều người ngỡ như mơ.

Sự xuất hiện của đàn cá được xem là tín hiệu tích cực, cho thấy sông Tô Lịch có thể hồi sinh nếu việc cải tạo được duy trì hiệu quả.

Một người dân thường đi qua cầu Tô Lịch, chia sẻ: "Hôm nay đi làm về thấy đàn cá mà cứ tưởng mình nhìn nhầm. Nếu sông cải thiện được như thế này thật thì quá tốt, ít ra dân Hà Nội bớt ám ảnh về con sông ô nhiễm."

Sự xuất hiện của những đàn cá trên dòng sông vốn nổi tiếng ô nhiễm được coi là tín hiệu khả quan, mở ra hy vọng về một Tô Lịch xanh - sạch trở lại giữa lòng Thủ đô.

Sông Tô Lịch dài khoảng 14 km, bắt đầu từ phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy chảy về phía nam thành phố và ra sông Nhuệ đoạn xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì. Do không có nguồn nước bổ cập, những năm qua con sông trở thành nơi thoát nước thải và một phần của nước mưa vào mùa mưa. Hà Nội đã có nhiều kế hoạch khắc phục ô nhiễm sông Tô Lịch nhưng đều không hiệu quả.