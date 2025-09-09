Vụ mẹ tử vong, con 3 tuổi nhập viện do bị ong vò vẽ đốt: Người mẹ lấy thân che chắn cho con, chịu đến 200 vết đốt

Theo thông tin từ báo Tiền phong Online, chiều 8/9, một lãnh đạo UBND xã Khánh Lâm (tỉnh Cà Mau) cho biết, địa phương đã cử 2 đoàn đến viếng người mẹ tử vong và thăm hỏi cháu bé đang nằm viện điều trị do ong vò vẽ đốt (xảy ra chiều 6/9).

“Hiện, sức khỏe cháu trai T.V.P. (3 tuổi) đã ổn định, uống được sữa, tiếp tục nằm điều trị tại phòng hồi sức của Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau. Chiều nay (8/9), chị D.T.Q (35 tuổi) - mẹ cháu bé sẽ được gia đình tổ chức an táng, nhưng chồng chị phải ở lại bệnh viện chăm đứa con nhỏ không về được”, vị lãnh đạo xã chia sẻ.

Ảnh minh hoạ.

Theo lời vị lãnh đạo xã Khánh Lâm, thời điểm xảy ra vụ việc, chị Q. cùng con trai mang cơm cho chồng đang thu hoạch lúa ngoài đồng. Khi 2 mẹ con trở về, bất ngờ tổ ong vò vẽ trên cây tràm rơi xuống và lao vào tấn công cả hai mẹ con.

Thấy vậy, chị Q. lao vào bế con bỏ chạy được khoảng 5m rồi ngã ra đường, chị Q. tiếp tục dùng chính thân mình đè lên che chắn cho con. Nhờ đó, con trai 3 tuổi đỡ bị ong đốt (bị khoảng 50 vết đốt), nhưng bản thân chị phải chịu khoảng 200 vết đốt dẫn tới tử vong.