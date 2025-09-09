Nổ bình gas mini, bé 10 tháng tuổi tử vong

Ngày 8-9, UBND xã Châu Pha, TP HCM xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ bình gas mini nghiêm trọng khiến một cháu bé 10 tháng tuổi tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 3-9, tại một phòng trọ ở ấp 4, xã Châu Pha, chị L. sử dụng bếp gas mini để nấu ăn. Sau khi nấu xong, chị L. tắt bếp và bưng thức ăn ra hiên nhà để cùng mọi người dùng bữa.

Khi cả gia đình chuẩn bị ngồi ăn, bất ngờ bình gas mini phát nổ. Mảnh vỡ từ vỏ bình gas văng ra, găm trúng đầu bé K. (10 tháng tuổi) đang được bế trên tay khiến da đầu bé rách rộng, máu chảy nhiều.

Gia đình lập tức đưa cháu K. đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, mảnh vỡ đã xuyên sâu, gây chấn thương sọ não nghiêm trọng. Dù được tận tình cứu chữa, cháu bé vẫn không qua khỏi.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Châu Pha đã phối hợp xác minh, lập hồ sơ ban đầu và chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an TP HCM tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo cơ quan chức năng, bếp gas mini thường tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ nếu sử dụng bình gas kém chất lượng, đã nạp lại nhiều lần hoặc đặt bếp gần nguồn nhiệt. Người dân được khuyến cáo chỉ nên sử dụng bình gas mini chính hãng, có kiểm định an toàn, đồng thời thay mới ngay khi có dấu hiệu hư hỏng.