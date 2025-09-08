Vụ bác sĩ hành hung bệnh nhân chỉnh răng ở TP.HCM: Đình chỉ hoạt động Phòng khám Tuyết Chinh, xử lý chủ cơ sở

Bác sĩ phòng khám đánh người nói gì?

Ngày 8/9, Sở Y tế tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở Nha khoa Tuyết Chinh tại địa chỉ 49 Trần Thị Nghỉ, Phường Hạnh Thông, TP.HCM.

Người phụ nữ mặc áo blouse trắng kéo khách hàng nằm xuống sàn nhà và giật điện thoại khách hàng đập bể nát màn hình - Ảnh cắt từ clip

Liên quan đến thông tin vụ việc hành hung khách hàng, bác sĩ N.T.T.C cho biết người bệnh N.T.T.T đến phòng khám thực hiện chỉnh nha từ năm 2021, đến nay do không hài lòng kết quả điều trị của phòng khám nên đăng tải nội dung trên mạng xã hội Facebook và đến phòng khám đòi tiền phí điều trị đã đóng. Hình ảnh người mặc áo blue trắng có hành vi hành hung người bệnh là bác sĩ C.

Đại diện Sở Y tế đã đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn thăm hỏi, động viên người bệnh và gia đình sau sự cố. Hiện tại, tình trạng người bệnh tạm ổn định, tiếp tục theo dõi tại Bệnh viện.

Sở Y tế TP.HCM cũng lên án hành vi của bác sĩ N.T.T.C đã hành hung, xâm hại sức khỏe và tài sản của người bệnh, cho dù là bất kỳ nguyên nhân nào.

Trong thời gian Công an Phường Hạnh Thông tiếp tục điều tra và thu thập chứng cứ của vụ việc, Sở Y tế quyết định tạm đình chỉ hoạt động của phòng khám, tiếp tục làm rõ các vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định.

Đồng thời, Sở Y tế tiếp tục phối hợp Công an TP tiếp tục xác minh vụ việc, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nghiêm trọng về đạo đức hành nghề, và vi phạm các quy định chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh.

Nhân viên không có giấy phép hành nghề

Theo thông tin từ Sở Y tế TP.HCM, thời điểm kiểm tra, phòng khám nha khoa cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0317475115 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP cấp Công ty TNHH Nha khoa Tuyết Chinh, đăng ký lần đầu ngày 15/6/2022 và Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số 41M8032542 ngày 27/10/2016 do Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp (cũ) cấp Hộ kinh doanh nha khoa Tuyết Chinh.

Cũng tại địa chỉ này Sở Y tế TP cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 07501/HCM-GPHĐ ngày 24/4/2019 cấp Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm mặt thuộc Hộ kinh doanh Nha khoa Tuyết Chinh do bác sĩ N.T.T.C phụ trách chuyên môn kỹ thuật.

Đoàn kiểm tra ghi nhận nhiều sai phạm tại phòng khám, cụ thể: Không bảo đảm một trong các điều kiện về cơ sở vật chất sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; Không lập hồ sơ, bệnh án theo mẫu quy định của pháp luật; Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh chưa đúng phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Bên cạnh đó, tại thời điểm kiểm tra, đoàn ghi nhận 3 nhân viên hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại phòng khám nhưng chưa cung cấp được giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Sở Y tế khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin khi chọn nơi khám bệnh, tra cứu các thông tin cần thiết về phòng khám tại "Cổng tra cứu hành nghề y, dược Sở Y tế TP.HCM" (https://tracuu.medinet.org.vn). Trường hợp phát hiện hoặc nghi ngờ sai phạm về chuyên môn, y đức, hãy gọi ngay đường dây nóng Sở Y tế TP.HCM: 0967.771.010 và 0989.401.155 hoặc phản ánh qua ứng dụng "Y tế trực tuyến".