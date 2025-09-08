TP HCM: Nhiều sai phạm tại phòng khám nha khoa của bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh

Liên quan đến ồn ào tại phòng khám nha khoa Tuyết Chinh (phường Hạnh Thông, TP HCM), sáng 8-9, UBND phường Hạnh Thông đã tổ chức kiểm tra tại phòng khám này. Ngoài ra, Sở Y tế TP HCM cũng kết hợp kiểm tra, ghi nhận hoạt động tại phòng khám.

Tại buổi làm việc, phòng khám nha khoa Tuyết Chinh cung cấp các giấy chứng nhận sau:

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH MTV (cấp lần đầu 15-9-2022, MSDN 0317475115): Công ty TNHH Nha khoa Tuyết Chinh, do bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh đại diện theo pháp luật.

Vụ việc xảy ra tại phòng khám nha khoa của bác sĩ Tuyết Chinh

+ Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 7501/HCM-GPHĐ do Sở Y tế TP HCM cấp ngày 24-4-2019, người chịu trách nhiệm chuyên môn bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh; hình thức tổ chức Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt.

+ Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số 8224/ĐNAI-CCHN do Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cấp ngày 7-5-2014, cấp cho bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh bác sĩ răng hàm mặt.

Nhận xét của đoàn kiểm tra: Phòng khám có dấu hiệu chưa bảo đảm hoạt động về chuyên môn kỹ thuật, cơ sở vật chất được phê duyệt, chưa bảo đảm nhân sự hành nghề có giấy phép hành nghề/chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và đăng ký hành nghề tại Sở Y tế.

Đoàn kiểm tra yêu cầu phòng khám tạm ngưng hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho đến khi giải quyết xong vụ việc.

Đoàn kiểm tra yêu cầu phòng khám có văn bản giải trình về hoạt động của cơ sở; cung cấp các hồ sơ giấy tờ còn thiếu theo yêu cầu của đoàn kiểm tra. Cơ sở chỉ được đăng tải quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh phù hợp danh mục kỹ thuật được duyệt.