Vụ ngôi mộ nằm giữa đường ở Hải Phòng: Trưởng dòng họ nói lý do

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước hình ảnh một ngôi mộ nằm giữa đường. Trên con đường to đẹp mới hoàn thiện, ngôi mộ án ngữ mất gần 1/2 lòng đường khiến nhiều người bất ngờ, tò mò không biết vì sao ngôi mộ này chưa được di dời.

Được biết, nơi xảy ra sự việc là dự án Khu dân cư mới đường 390 (xã Hà Tây, TP.Hải Phòng). Ngôi mộ tổ nằm trên tuyến đường thuộc dự án là mộ tổ của dòng họ Phạm Khắc.

Chia sẻ trên báo Dân Việt, ông Phạm Khắc Quynh - Trưởng dòng họ Phạm Khắc cho biết, do yếu tố tâm linh nên các thành viên dòng họ không thống nhất di dời ngôi mộ tổ nằm ở giữa đường nội bộ thuộc dự án khu dân cư mới đường 390. Theo ông Quynh, dự án dân cư mới đường 390 là dự án đất thương mại, không phải là dự án trọng điểm của nhà nước như: điện, đường, trường, trạm… nên các thành viên dòng họ quyết định không di dời ngôi mộ tổ trên.

Ngôi mộ tổ nằm ở giữa đường khiến nhiều người tò mò lý do. (Ảnh: Báo Tiền Phong)

Do yếu tố tâm linh nên các thành viên dòng họ Phạm Khắc không thống nhất di dời ngôi mộ tổ. (Ảnh: Báo Dân Việt)

Ông Trần Văn Tâm, Chủ tịch UBND xã Hà Tây thông tin thêm, mộ tổ của dòng họ Phạm Khắc trước kia chôn cất không có tiểu sành nên những người trong dòng họ e ngại khi di chuyển ngôi mộ ra vị trí khác, không còn cốt của ngôi mộ sẽ ảnh hưởng đến yếu tố tâm linh của dòng họ Phạm Khắc.

Ông Tâm cũng cho biết, trước đây, chính quyền đã nhiều lần tổ chức họp với dòng họ Phạm Khắc để tìm phương án di dời song đa số người trong họ không đồng thuận nên chính quyền địa phương cũng như chủ đầu tư buộc phải giữ nguyên hiện trạng.

Trên báo Dân trí, ông Tâm nói thêm, ngoài ngôi mộ tổ của dòng họ Phạm Khắc, trong phạm vi dự án còn 4 ngôi mộ khác chưa được giải phóng mặt bằng. Tổng cộng 5 ngôi mộ khiến một phần diện tích đất dự án chưa thể chuyển đổi, đất bị chia cắt và phải chừa lối đi riêng. Tuy nhiên, sự việc không ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân do dự án vẫn đang trong quá trình hoàn thiện hạ tầng, chưa bán cho khách hàng.

Hiện khu vực này đã được rào chắn để đảm bảo an toàn giao thông. (Ảnh: Báo Thanh Niên)

Về phương án xử lý, chính quyền xã Hà Tây cho biết sẽ tiếp tục phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan để vận động, thuyết phục dòng họ và gia đình có mộ nằm trong dự án. Việc hoàn thành di dời dự kiến trong năm nay.

Hiện, UBND xã Hà Tây, đã cho rào chắn khu vực ngôi mộ trên tuyến đường để đảm bảo an toàn giao thông.

Ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hải Phòng cũng đã chỉ đạo tạm dừng lưu thông tại khu vực này, đồng thời yêu cầu hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trước ngày 30/9.