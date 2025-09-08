Vì sao Hà Nội yêu cầu photo sổ đỏ khiến người dân bức xúc?

Photo sổ đỏ, kê khai cả thuế

Như báo Tiền Phong đã thông tin, nhiều người dân trên địa bàn TP Hà Nội bức xúc vì bị yêu cầu photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hay còn gọi là sổ đỏ) để nộp cho UBND phường. Việc này được cho là gây phiền hà, chưa kể trách nhiệm trong việc quản lý dữ liệu đất đai, sổ đỏ là việc của cơ quan chuyên môn địa phương.

Sau khi bài báo được đăng, nhiều ý kiến phản hồi tình trạng tương tự tại địa phương. Một số phường kết hợp cả việc kê khai thuế, yêu cầu người dân bổ sung mã số thuế để tích hợp vào phần mềm quản lý thuế.

Tìm hiểu của PV Tiền Phong , việc yêu cầu kê khai sổ đỏ dựa trên một số chỉ đạo của UBND TP Hà Nội và Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.

Trong đó nổi bật có văn bản số 5126 của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội ban hành ngày 1/8/2025. Văn bản này gửi cho UBND 126 xã, phường trên địa bàn thành phố nêu rõ về việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tổng thể hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai của TP Hà Nội năm 2024-2025 (dự án).

Người dân làm các thủ tục về lĩnh vực đất đai

Theo đó, ngày 30/7/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiến hành bàn giao toàn bộ bản đồ địa chính thuộc dự án bằng file số cho UBND các xã, phường.

Để đảm bảo tiến độ xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai được thống nhất và đồng bộ, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội yêu cầu UBND các xã, phường tuyên truyền sâu rộng về nội dung của dự án đến các thôn xóm, hộ gia đình, người sử dụng đất trên địa bàn để nhân dân đồng tình, ủng hộ, phối hợp, giúp đỡ và hoàn thiện các công việc của dự án.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội yêu cầu mỗi xã, phường cử một lãnh đạo UBND phụ trách lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, cán bộ thuộc phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị là đầu mối để tiếp nhận thông tin và chỉ đạo giải quyết kịp thời công việc liên quan.

UBND các xã, phường quản lý, sử dụng tài liệu, bản đồ mà Sở Nông nghiệp và Môi trường đã bàn giao theo quy định hiện hành. Kiểm tra thường xuyên, có phản hồi về sản phẩm tiếp nhận hàng tháng và phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội để đối soát, thống nhất. Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội có trách nhiệm đôn đốc, chỉnh sửa, hoàn thiện, cập nhật đầy đủ vào cơ sở dữ liệu đất đai của thành phố

Làm sạch dữ liệu về đất đai

Đặc biệt, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội yêu cầu các phường, xã báo cáo kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu trên địa bàn qua các thời kỳ đến ngày 30/6/2025 để gửi về sở để tổng hợp và cập nhập vào dự án.

Tiếp đó, ngày 5/9, UBND TP Hà Nội ban hành công văn theo "làn xanh" (công văn ưu tiên giải quyết để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số) về việc triển khai thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Cụ thể, UBND TP Hà Nội nhận được Kế hoạch 515 của Bộ Công an về nội dung này, do đó, UBND TP Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu và dự thảo quyết định thành lập Ban chỉ đạo để triển khai chiến dịch 90 ngày xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai.

UBND TP Hà Nội giao UBND các phường, xã chủ trì thành lập Ban chỉ đạo và tổ công tác của xã, phường để triển khai chiến dịch 90 ngày xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai.

Thu thập thông tin các loại giấy chứng nhận đất ở, nhà ở, thẻ căn cước/căn cước công dân của các chủ sử dụng đất ở, chủ sở hữu nhà chưa được xây dựng trong cơ sở dữ liệu đất đai; yêu cầu hoàn thành trước ngày 15/11/2025.

UBND TP giao Trung tâm Phục vụ hành chính công chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thuế Thành phố và UBND các phường, xã thực hiện kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu đất đai để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất và xác định nghĩa vụ tài chính cho người dân, doanh nghiệp.

UBND TP Hà Nội đề nghị Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an, Cục Quản lý đất đai, Cục Chuyển đổi số - Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Công an TP Hà Nội phối hợp hướng dẫn các sở ngành, đơn vị của TP Hà Nội hoàn thành các nhiệm vụ của kế hoạch.

Dân cảm thấy phiền hà về cách làm

Trước đó, nhiều người dân ở các phường, xã trên địa bàn TP Hà Nội bày tỏ bức xúc vì cơ quan chức năng yêu cầu từng người cung cấp thông tin, photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để nộp cho UBND phường. Ông Hưng (phường Đống Đa, Hà Nội) cho biết, tổ trưởng dân phố yêu cầu từng người kê khai thông tin sổ đỏ của gia đình trong khi những cơ sở dữ liệu này cấp quận trước đây đều có. "Chưa kể, họ yêu cầu toàn bộ phải photo sổ đỏ, rất mất công sức trong khi Hà Nội đã có thông báo chấn chỉnh tình trạng lạm dụng bản sao chứng thực", ông Hưng bức xúc.

Theo thông báo của UBND phường Đống Đa, toàn bộ các trường hợp đều phải kê khai. Đối với người đã được cấp sổ đỏ thì chủ sử dụng đất phải photo sổ đỏ kích thước A4, ghi số điện thoại của chủ đất, địa chỉ mới lên bản photo; Trường hợp chưa được cấp sổ, phải đăng ký, kê khai với tổ trưởng tổ dân phố; Trường hợp mất sổ hoặc thế chấp ngân hàng, chủ đất vẫn phải nộp bản photo sổ đỏ, nếu không có phải kê khai với tổ trưởng tổ dân phố.

Đáng chú ý, thông báo của UBND phường Đống Đa còn có nội dung: "Trường hợp chủ sử dụng đất không phối hợp hoặc cố tình không cung cấp giấy chứng nhận: Chủ sử dụng đất tự chịu trách nhiệm nếu có ảnh hưởng đến quyền và lợi ích sau này".

Một số người dân tại phường Đống Đa đặt vấn đề : Chuyển đổi số trong thủ tục hành chính, vì sao vẫn bắt dân đi photo sổ đỏ để nộp, trong khi lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã chỉ ra sự phiền hà, tốn kém trong việc sử dụng các loại giấy tờ photo công chứng. Chưa kể trách nhiệm trong việc quản lý dữ liệu đất đai, sổ đỏ là việc của cơ quan chuyên môn địa phương.

Không chỉ tại phường Đống Đa, nhiều phường, xã khác cũng đang triển khai công tác thu thập thông tin về sổ đỏ trên địa bàn. Tuy nhiên, cách làm đang khiến người dân bức xúc.