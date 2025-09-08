Người Hải Phòng nói gì khi được đưa đón miễn phí đi Triển lãm A80?

Clip: Như Hoàn

Đặc biệt, việc UBND TP Hải Phòng chủ động tổ chức và bố trí phương tiện đưa đón miễn phí cho người dân tham quan triển lãm đã trở thành điểm nhấn đầy ý nghĩa.

Đây không chỉ là sự hỗ trợ về mặt đi lại, giúp bà con thuận tiện hơn trong hành trình tới Hà Nội, mà còn thể hiện rõ sự quan tâm, chăm lo thiết thực của chính quyền thành phố đối với đời sống tinh thần của nhân dân. Nhờ đó, nhiều người dân Hải Phòng cảm thấy xúc động, tự hào khi được tham dự một sự kiện chính trị - văn hóa trọng đại của cả nước, đồng thời càng thêm gắn bó, tin tưởng vào sự đồng hành của chính quyền địa phương.

Ảnh: Như Hoàn

Không ít người chia sẻ, họ coi đây là minh chứng cụ thể cho tinh thần trách nhiệm và tình cảm gắn bó giữa chính quyền với nhân dân, cũng là niềm tự hào khi được sống trên mảnh đất Hải Phòng giàu truyền thống cách mạng, luôn năng động và nghĩa tình.

Chị An, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, chia sẻ: “Khi ngồi trên chuyến xe miễn phí do thành phố tổ chức, tôi cảm thấy rất tự hào là người Hải Phòng. Chính quyền luôn quan tâm đến đời sống tinh thần của nhân dân, tạo điều kiện để chúng tôi có cơ hội mở mang hiểu biết và thêm yêu Tổ quốc.”

Cũng tại triển lãm, chị Oanh, Đường Miếu Hai Xã, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, cho biết: “ Hôm 2/9 tôi đã đến xem nhưng do người quá đông nên không được tham quan nhiều gian trưng bày. Hôm nay được thành phố bố trí xe đưa đón, tôi quay lại, cảm thấy rất thoải mái và hài lòng khi có thể dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu kỹ về các hiện vật, tư liệu quý.”

Ảnh: Như Hoàn

Người dân Hải Phòng hòa chung dòng người cả nước, chăm chú theo dõi những tư liệu, hình ảnh, hiện vật quý giá tái hiện chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc. Không khí phấn khởi, tự hào lan tỏa, ai nấy đều xúc động trước những trang sử hào hùng và những thành tựu to lớn của đất nước trong 80 năm qua.

Sự tham gia đông đảo, nhiệt tình của người dân Hải Phòng không chỉ cho thấy tình cảm, trách nhiệm đối với Tổ quốc, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, niềm tin và niềm tự hào khi được chính quyền quan tâm, chăm lo.

Việc đưa đón miễn phí sẽ diễn ra từ ngày 8 đến hết ngày 15/9 (thời điểm triển lãm kết thúc). Hai điểm đưa, đón, trả nhân dân được bố trí tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt Tiệp (Lạch Tray, Hải Phòng) và Trung tâm Văn hoá Xứ Đông (thành phố Hải Dương cũ). Buổi sáng đón khách lên Hà Nội từ 8h–8h30, buổi chiều trả khách về Hải Phòng từ 15h–15h30.