Tiếp nhận thêm 79 "nhân viên chứng khoán", "shipper", tiếp viên karaoke do Campuchia trao trả

Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 09/9/2025, tại Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài thuộc xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Tây Ninh và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài tiếp nhận 79 công dân (66 nam, 13 nữ) thuộc 22 tỉnh, thành phố do lực lượng chức năng Campuchia trao trả. Đa số những công dân này đang cư trú, lao động trái phép, vi phạm pháp luật ở Campuchia và bị tạm giữ.

Lực lượng chức năng Việt Nam và Campuchia làm thủ tục bàn giao, tiếp nhận công dân được trao trả.

Sau khi tiếp nhận lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra, xác minh, xác định có 22 trường hơp xuất cảnh bằng hộ chiếu qua các cửa khẩu và có hành trình hợp pháp; 57 trường hợp xuất cảnh trái phép. Trong đó phát hiện 01 đối tượng thuộc diện cấm xuất cảnh do Chi Cục thi hành án quận Bình Tân đăng ký ngày 13/05/2025 để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ thi hành án.

Các công dân trên khai nhận đã tự nguyện xuất cảnh hợp pháp hoặc trái phép sang Campuchia đến các thành phố Phnom Pênh, Bavet làm phục vụ và tiếp viên cơ sở kinh doanh Karaoke, phiên dịch, việc tại các quán ăn, nhà hàng do người Trung Quốc làm chủ; một số người sang Campuchia làm sale (Game giả shiper, app sập, đầu tư chứng khoán…..) cho các công ty lừa đảo.

Lực lượng chức năng làm việc với các công dân được trao trả.

Cơ quan chức năng đã làm thủ tục nhập cảnh cho 22 công dân, trong đó 14 công dân có Hộ chiếu, 08 trường hợp có hành trình hợp pháp. Đối với 57 trường hợp xuất cảnh trái phép, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã lập hồ sơ, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 55 trường hợp xuất cảnh trái phép trước đó với tổng tiền phạt 206.000.000đ (trong đó xử phạt 54 trường hợp về hành vi “Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định của pháp luật”; xử phạt 01 trường hợp về hành vi “Cư dân biên giới qua lại biên giới không đúng các điểm quy định giành cho việc qua lại của cư dân biên giới”); 01 trường hợp không xử phạt vì quá thời hiệu; 01 đối tượng đang tiến hành xác minh, điều tra có dấu hiệu tội phạm về lĩnh vực xuất, nhập cảnh.

Đến 20 giờ cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài tiến hành bàn giao 78 công dân cho Công an 22 tỉnh, thành phố tiếp nhận và đưa về địa phương để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật; 01 đối tượng có dấu hiệu tội phạm về lĩnh vực xuất, nhập cảnh, Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý.