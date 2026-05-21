Cô gái ở TP.HCM tử vong sau nhiều ngày sử dụng ma túy

Ngày 21/5, TAND Khu vực 2 (TP.HCM) cho biết, sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Gia Bảo Ngọc (25 tuổi), Nguyễn Thanh Tùng (31 tuổi), Hoàng Hồng Quân (26 tuổi) về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” vào ngày mai (tức 22/5).

Theo cáo trạng, tối 17/10/2023, Tùng tổ chức tiệc sinh nhật tại nhà trên đường Nguyễn Kiệm (quận Gò Vấp cũ) và mời nhóm bạn gồm Bùi Đức Bảo Ngọc, Nguyễn Gia Bảo Ngọc, Nguyễn Thị Như Q. cùng một số người khác. Nhóm này ăn nhậu xong thì rủ về căn hộ ở phường Thạnh Mỹ Lợi cũ để tiếp tục vui vẻ.

Trên đường đi, Tùng và Bùi Đức Bảo Ngọc đã bàn bạc rồi thống nhất đặt mua ma túy về sử dụng. Khi đến căn hộ, Q. đề xuất cả nhóm cùng góp tiền để chi trả cho số ma túy trên. Tùng không đồng ý vì muốn tự chiêu đãi nhân dịp sinh nhật mình. Sau đó, cả nhóm cùng nhau tổ chức sử dụng ma túy.

Sáng 18/10, Tùng chuyển khoản gần 14 triệu đồng cho Bùi Đức Bảo Ngọc để hoàn trả tiền mua ma túy trước đó. Tối cùng ngày, Q. gọi điện thoại rủ thêm bạn trai là Hoàng Hồng Quân đến căn hộ để cùng chơi. Khi hết thuốc, nhóm này tiếp tục đặt mua thêm ma túy để sử dụng liên tục.

Chiều 19/10, nhóm phát hiện Q. đang trong trạng thái bất tỉnh nên đã đưa đi cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong trước đó. Sau đó, Tùng và Bùi Đức Bảo Ngọc quay lại căn hộ để dọn dẹp, tẩu tán các đồ vật, dụng cụ sử dụng ma túy rồi bỏ trốn. Nguyễn Gia Bảo Ngọc ở lại bệnh viện cho đến khi bị Công an mời về trụ sở làm việc.

Kết quả giám định pháp y tử thi kết luận Q. tử vong là do phù phổi cấp do sử dụng ma túy.

Riêng Bùi Đức Bảo Ngọc đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra quyết định truy nã, tách vụ án, lúc nào bắt được sẽ xử lý sau.