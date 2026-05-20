Lời khai của ca sĩ Long Nhật: Sử dụng ma túy cùng người giúp việc và “đệ tử”

Liên quan đến vụ “Bắt ca sĩ Long Nhật” như đã thông tin, ngày 20/5, Công an TP.HCM đã bắt tạm giam Đinh Long Nhật (SN 1967, ca sĩ danh Long Nhật), Sơn Ngọc Minh (SN 1990, ca sĩ Sơn Ngọc Minh, cựu thành viên nhóm nhạc VMusic) cùng hơn 70 người để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại cơ quan công an, ca sĩ Long Nhật khai đã dùng ma tuý đá và cùng sử dụng với 1 người giúp việc và “đệ tử” tới chơi. Người “đệ tử” này là quản lý của ca sĩ Long Nhật là Nguyễn Minh Nhật.

Đinh Long Nhật

Theo lời khai của ca sĩ Long Nhật, ma tuý được mua của Kiều Quốc Nhã với giá 500 ngàn đồng. Khi mua, Nhã giao tới thì mấy “đứa nhỏ” (tức Nguyễn Minh Nhật) nhận và sử dụng trong nhà của ca sĩ Long Nhật. Trong căn nhà này, ca sĩ Long Nhật cho Minh Nhật ở phòng bên cạnh phòng mình.

Dụng cụ sử dụng ma tuý là do Minh Nhật quản lý, cất giữ. Trong ngày 23/4, ca sĩ Long Nhật chuyển 1 triệu đồng để mua ma tuý trong đó có 500 ngàn đồng là tiền ma tuý còn lại là tiền xe.

Số ma tuý này được Minh Nhật và người giúp việc “nấu” lên. Sau đó, ca sĩ Long Nhật cùng cả 2 “phê” với nhau. Số ma tuý còn lại nhóm này cất giấu và tiếp tục sử dụng những ngày sau đó.

Trước đó, qua công tác điều tra vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” phát hiện trên địa bàn Thành phố trong quý 1/2026, Đội 2, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy (PC04) phát hiện ngoài các đối tượng đã bị xử lý, còn nhiều đối tượng liên quan cần phải điều tra truy xét, mở rộng.

Kết quả khám phá bước đầu đã bắt giữ, xử lý 74 đối tượng; trong đó đã khởi tố, bắt tạm giam 71 bị can về các hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; đồng thời phối hợp Công an phường xử lý hành chính 3 ngừoi theo quy định pháp luật.

Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị xử lý hình sự có một số trường hợp là người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, có ảnh hưởng nhất định trên mạng xã hội và đời sống văn hóa. Trong đó có ca sĩ Long Nhật, ca sĩ Sơn Ngọc Minh, cựu thành viên nhóm nhạc VMusic.

