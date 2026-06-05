Người dân băn khoăn việc bán xăng E10 nhưng chưa có quy chuẩn: Đại diện Bộ Công thương lên tiếng

Đại diện cơ quan chức năng nhấn mạnh từ năm 2022, Bộ Khoa học và công nghệ đã công bố quy chuẩn quốc gia về nhiên liệu sinh học, trong đó có xăng E10.

Ông Đào Duy Anh - Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, Bộ Công Thương

Không bắt buộc tất cả phương tiện đều sử dụng nhiên liệu mới

Trả lời về những ý kiến trên mạng xã hội cho rằng triển khai xăng E10 nhưng chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn, ông Đào Duy Anh - Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, Bộ Công Thương nhấn mạnh thực tế, từ năm 2022, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố quy chuẩn quốc gia về nhiên liệu sinh học.

Cụ thể, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 19/2026 “Sửa đổi 01:2026 QCVN 01:2022/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu diezen và nhiên liệu sinh học”.

Trong đó quy chuẩn với xăng E10 là hàm lượng oxy 4%, hàm lượng ethanol không nhỏ hơn 8% và không lớn hơn 10%.

Thông tin được ông Đào Duy Anh trả lời vào sáng 5/6 tại tọa đàm “Xăng E10 bán toàn quốc: Hiểu đúng, dùng đúng, triển khai hiệu quả” do Báo Tiền Phong tổ chức. Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh xăng RON95 truyền thống đã chính thức ngừng bán trên toàn quốc. Thị trường hiện đã chuyển đổi hoàn toàn sang xăng sinh học E5 RON92 (duy trì đến hết năm 2030) và xăng E10.

Ông Duy Anh cho biết việc duy trì mức oxy 5% trong xăng E10 hiện nay là giải pháp tình thế. Bởi trong giai đoạn chuyển tiếp, xăng khoáng dùng để pha chế vẫn còn sẵn lượng oxy (từ 1,3 - 1,7%). Do đó khi phối trộn tạo thành xăng E10 sẽ không đạt chỉ số oxy dưới 4%. Sau thời điểm 31/12/2026, khi dùng xăng khoáng với chỉ số oxy bằng 0, xăng E10 sẽ quay về đúng chuẩn 4% oxy theo quy định mới.

Nhiều người tiêu dùng mang tâm lý hoang mang cho rằng xăng E10 sẽ là lựa chọn duy nhất. Tuy nhiên, đại diện Bộ Công thương nhấn mạnh không phải tất cả phương tiện đều bắt buộc sử dụng nhiên liệu mới.

Ông Duy Anh cho biết, khi triển khai Quyết định 53 về lộ trình phối trộn xăng sinh học (năm 2012), xăng RON 92 được lựa chọn để phối trộn do có chỉ số octan (chỉ số chống kích nổ) cao và phổ biến nhất thời điểm đó, đáp ứng tốt nhu cầu của đa số phương tiện.

Khi ấy, nhiều hãng xe khuyến nghị sử dụng xăng RON 95 để hạn chế kích nổ và tối ưu hiệu suất trên các động cơ hiện đại có áp suất buồng đốt cao. Tuy nhiên, với các dòng xe đời cũ, xăng RON 92 vẫn đáp ứng tốt yêu cầu vận hành.

“Thị trường vẫn duy trì phân phối xăng E5 RON 92 để phục vụ nhóm xe này. Người dân không nên lo lắng về E10 nếu phương tiện của mình không thực sự cần thiết”, ông Duy Anh nhấn mạnh.

Bán 141 triệu lít xăng E10 nhưng chưa có phản hồi tiêu cực

Về lo ngại ảnh hưởng đến động cơ, Bộ Công Thương cho biết đã tham khảo ý kiến các hiệp hội sản xuất ô tô, xe máy từ năm 2015. Kinh nghiệm quốc tế và dữ liệu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam cho thấy phần lớn phương tiện sản xuất sau năm 2000 đều tương thích với xăng E10, trong khi số xe đời cũ chiếm tỷ lệ nhỏ.

“Trong những ngày đầu triển khai, lượng tiêu thụ E10 đạt hơn 141 triệu lít trên tổng số 151 triệu lít xăng bán ra toàn quốc, chưa ghi nhận phản hồi tiêu cực đáng kể từ người tiêu dùng. Trước các thông tin trên mạng xã hội cho rằng xe gặp sự cố sau khi đổ E10, chúng tôi đề nghị cần xác minh nguyên nhân cụ thể thay vì vội quy kết cho chất lượng nhiên liệu”, đại diện Bộ Công thương nhấn mạnh.

Ông nhấn mạnh bản chất xăng E10 có tính hòa tan rất tốt. Khi được bơm vào, nó sẽ đánh bay lớp cặn bẩn tích tụ nhiều năm trong bình chứa và hệ thống dẫn nhiên liệu. Tuy nhiên, chính những cặn bẩn bị bong ra này lại đi lên đường ống, làm tắc nghẽn kim phun, dẫn đến lượng nhiên liệu cấp vào động cơ bị suy giảm.

Để giải quyết vấn đề này, Bộ Công Thương đã khuyến cáo người dùng sở hữu xe cũ hoặc xe lâu không vận hành cần chủ động kiểm tra và thay rửa bình xăng, đường ống dẫn trước khi chuyển sang xăng E10. Nhằm hỗ trợ người dân, Bộ đã công khai bộ 85 câu hỏi đáp, đồng thời phát hành các cẩm nang, tờ rơi, poster hướng dẫn chi tiết tại các cây xăng.