PGS.TS Đàm Hoàng Phúc: ‘Muốn xăng E10 hạn chế bị hút ẩm, cách đơn giản nhất là đổ ít xăng’

Đối với những phương tiện không thường xuyên lăn bánh, PGS.TS Đàm Hoàng Phúc chỉ ra rằng việc cố tình giữ một lượng nhiên liệu ít ỏi trong bình chính là chìa khóa vàng để bảo vệ chiếc xe khỏi hiện tượng ngậm nước.

Chủ trương chuyển đổi sang xăng sinh học đang trở thành tâm điểm tranh luận sôi nổi. Dù đã được chia sẻ bởi nhiều cơ quan uy tín, nhiều chủ phương tiện vẫn đang mang chung một nỗi hoang mang liệu loại nhiên liệu mới này có làm giảm tuổi thọ động cơ, hay khiến chiếc xe vận hành yếu đi so với các loại xăng truyền thống quen thuộc.

PGS.TS Đàm Hoàng Phúc đã làm các bài kiểm tra tính tương thích của xăng E10 lên phương tiện di chuyển.

Theo PGS.TS Đàm Hoàng Phúc, xăng E10 không phải là một phép thử mạo hiểm mà là xu hướng tất yếu. Những bài kiểm tra thực tế về công suất mang đến những con số dao động đầy bất ngờ, đập tan định kiến sai lầm về việc xăng sinh học làm hao xăng hay hụt hơi động cơ ở các dòng xe đời mới.

Một bí mật lớn của xăng E10 chính là khả năng tẩy rửa cực mạnh, vô tình trở thành một "bài kiểm tra sức khỏe" cho những chiếc xe cũ không được bảo dưỡng đúng cách. Xăng sinh học với hàm lượng ethanol cao giúp đánh bật những lớp cặn bẩn bám chặt hàng chục năm trong hệ thống, chính điều này mới là thủ phạm gây tắc nghẽn vòi phun và khiến xe hoạt động bất ổn.

Xăng E10 được xem là "bài kiểm tra sức khỏe" phương tiện. Ảnh: Get Drivers Ed

Bên cạnh đó, đặc tính hút ẩm đặc trưng của ethanol cũng khiến nhiều người hoang mang làm thế nào để bảo quản xăng trong bình nhiên liệu một cách tốt nhất. Hay cách trộn xăng truyền thống với xăng sinh học như thế nào để xe không bị “sốc” nên được áp dụng ra sao?

Những bí kíp sống còn quyết định độ bền bỉ cho phương tiện trong thời kỳ xăng sinh học sẽ được giải mã chi tiết bởi PGS.TS Đàm Hoàng Phúc trong video bên dưới.