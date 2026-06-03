Thu hồi toàn quốc lô dung dịch vệ sinh phụ nữ Coop Select

Cục Quản lý Dược vừa ban hành thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc một lô dung dịch vệ sinh phụ nữ Coop Select do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Coop Select Dung dịch vệ sinh phụ nữ - Chai 150ml do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Theo thông báo, lô sản phẩm bị thu hồi có các thông tin: số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 002013/25/CBMP-HCM, số lô S2510087, ngày sản xuất 21/10/2025, hạn dùng 21/10/2027.

Sản phẩm do Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Trường Dương chịu trách nhiệm đưa ra thị trường, địa chỉ tại số 160 Trương Công Định, phường Tân Bình, TP.HCM. Đơn vị sản xuất là Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Trường Dương tại địa chỉ 110-111 Trần Văn Mười, xã Bà Điểm, TP.HCM.

Trước đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Tây Ninh đã lấy mẫu sản phẩm tại Siêu thị Co.opmart Tân Châu và Siêu thị Co.opmart Tây Ninh để kiểm tra chất lượng. Kết quả kiểm nghiệm từ Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM và CDC tỉnh Tây Ninh cho thấy mẫu thử không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Căn cứ kết quả kiểm nghiệm và các quy định hiện hành, Cục Quản lý Dược yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi trên phạm vi toàn quốc đối với lô sản phẩm nêu trên.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm vi phạm và trả lại cơ sở cung ứng. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thu hồi, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.

Đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Trường Dương, cơ quan quản lý yêu cầu gửi thông báo thu hồi tới các đơn vị phân phối, sử dụng sản phẩm; tiếp nhận hàng hóa bị trả lại, tổ chức thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định.

Doanh nghiệp phải gửi báo cáo kết quả thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm về Cục Quản lý Dược trước ngày 1/7/2026.

Bên cạnh đó, Sở Y tế TP.HCM được giao giám sát quá trình thu hồi, tiêu hủy lô sản phẩm của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Trường Dương và chi nhánh sản xuất; đồng thời kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm (nếu có) phải được báo cáo về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/7/2026.