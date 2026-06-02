Bắt tạm giam Lê Thu Hoài - kẻ cầm dao chém người trong quán trà sữa

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn tối 2/6/2026 cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thu Hoài (sinh năm 2002, trú tại thôn Lò Rèn, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra về các hành vi Gây rối trật tự công cộng và Cố ý gây thương tích.

Trước đó, ngày 8/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận tin báo từ Công an xã Đồng Đăng về việc người dân trên địa bàn trình báo chị Vũ T. H. (sinh năm 2000, trú tại xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn) bị một đối tượng dùng hung khí gây thương tích và phải điều trị tại bệnh viện.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Đồng Đăng đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khẩn trương xác minh, làm rõ. Kết quả điều tra xác định, khoảng 22 giờ ngày 4/5/2026, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, Lê Thu Hoài đã xảy ra xô xát, cãi vã với chị H.

Camera ghi lại vụ việc - Ảnh: Công an Lạng Sơn

Sau khi uống rượu tại một quán ăn trên địa bàn xã Đồng Đăng, Hoài biết chị H. đang có mặt tại một quán trà sữa trong khu vực nên đã về nhà lấy một con dao rồi mang đến nơi chị H. đang ngồi. Tại đây, Hoài liên tiếp dùng dao chém về phía chị H. và truy đuổi nạn nhân.

Trong quá trình bỏ chạy, chị H. bị thương tích ở vùng mắt do va đập vào cửa kính. Ngay sau đó, Hoài tiếp tục dùng dao chém trúng cánh tay phải và ngón tay cái của chị H. gây thương tích. Mặc dù được những người xung quanh can ngăn, Hoài vẫn tiếp tục có hành vi hung hãn, chửi bới, gây mất an ninh, trật tự tại khu vực quán.

Đối tượng còn lấy thêm một con dao khác để đe dọa, tiếp tục truy tìm nạn nhân nhưng đã được ngăn chặn kịp thời. Chị H. sau đó được sơ cứu và đưa đến cơ sở y tế điều trị.

Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thu Hoài - Ảnh: Công an Lạng Sơn

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã thu giữ các hung khí liên quan đến vụ việc. Kết quả giám định xác định tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của chị Vũ Thị H. là 3%. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra xác định hành vi của Lê Thu Hoài là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm sức khỏe của người khác, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương, làm mất an toàn tại nơi công cộng và gây tâm lý lo lắng trong quần chúng nhân dân.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Vụ việc là lời cảnh báo về những hệ lụy nghiêm trọng của việc giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.