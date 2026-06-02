Bắt Lê Thanh Thuỳ sinh năm 1996

Đây là đối tượng đang bị truy nã về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày 1/6, Công an xã Việt Tiến cho biết đã tiến hành truy bắt thành công đối tượng truy nã Lê Thanh Thuỳ, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại thôn Vân Ngoại, xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên theo Quyết định truy nã số 05 ngày 06/8/2021 của Cơ quan thi hành án hình sự - Công an tỉnh Hưng Yên.

Đối tượng Lê Thanh Thuỳ (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Theo hồ sơ vụ án, năm 2019, đối tượng Lê Thanh Thuỳ bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý quy định tại khoản 1, Điều 249 Bộ luật hình sự và bị Toà án nhân dân huyện Khoái Châu (cũ) xử phạt 1 năm 3 tháng tù giam, tuy nhiên được hoãn chấp hành án phạt tù do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Lợi dụng thời gian được hoãn chấp hành án, Thuỳ đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nhằm trốn thi hành án.

Sau thời gian tích cực xác minh, theo dõi và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 28/5/2026, lực lượng Công an xã Việt Tiến đã chủ trì phối hợp với Cơ quan thi hành án hình sự - Công an tỉnh Hưng Yên tiến hành bắt giữ thành công đối tượng Lê Thanh Thuỳ, khi đối tượng đang lẩn trốn tại thôn Vân Ngoại.

Sau khi bắt giữ đối tượng, Công an xã Việt Tiến đã bàn giao cho Cơ quan thi hành án hình sự - Công an tỉnh Hưng Yên để xử lý theo quy định của pháp luật.