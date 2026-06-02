Bắt giữ 61 người trong đường dây "bẫy tình, đầu tư ảo", lừa đảo 3.000 tỷ đồng

Ngày 1/6, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa triệt phá một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hoạt động tại Campuchia với thủ đoạn “bẫy tình – đầu tư ảo”, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho nhiều nạn nhân trên cả nước.

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, các đối tượng sử dụng mạng xã hội để tiếp cận phụ nữ trung niên, chủ động kết bạn, nhắn tin làm quen và từng bước tạo dựng mối quan hệ tình cảm nhằm chiếm lòng tin. Sau đó, các đối tượng dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư tài chính trên các sàn giao dịch trực tuyến giả mạo do chúng tự thiết lập.

Kết quả điều tra cho thấy, đường dây này hoạt động có tổ chức, phân công nhiệm vụ chặt chẽ theo từng công đoạn. Mỗi đối tượng được giao danh sách số điện thoại, tài khoản mạng xã hội để tìm kiếm và tiếp cận nạn nhân phù hợp. Toàn bộ quá trình từ làm quen, tạo dựng tình cảm đến tư vấn đầu tư đều được xây dựng thành kịch bản chi tiết nhằm thao túng tâm lý bị hại.

Sau khi tạo được sự tin tưởng, các đối tượng hướng dẫn nạn nhân tải ứng dụng, mở tài khoản và chuyển tiền đầu tư. Ban đầu, hệ thống giả mạo luôn hiển thị lợi nhuận cao, thậm chí cho phép rút một phần tiền để tạo niềm tin. Khi nạn nhân tiếp tục nạp các khoản tiền lớn hơn, các đối tượng đưa ra nhiều lý do như đóng thuế, khắc phục lỗi giao dịch hoặc nâng cấp tài khoản để yêu cầu chuyển thêm tiền. Đến khi nạn nhân không còn khả năng tài chính, chúng lập tức cắt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Theo cơ quan công an, nhóm đối tượng này có thể chiếm đoạt số tiền lên tới khoảng 3.000 tỷ đồng mỗi năm. Riêng tại Quảng Trị, đã có nạn nhân bị lừa hơn 2,5 tỷ đồng.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Quảng Trị đã xác lập chuyên án đấu tranh. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt giữ 61 đối tượng liên quan.

Thượng tá Võ Thanh Bằng, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, các đối tượng sử dụng thủ đoạn rất tinh vi, hoạt động theo quy trình khép kín với nhiều công đoạn khác nhau, từ tiếp cận nạn nhân, tạo dựng tình cảm đến hướng dẫn đầu tư và chuyển tiền. Sau khi xác lập chuyên án, lực lượng công an đã tập trung các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng làm rõ toàn bộ đường dây.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác với các mối quan hệ quen biết qua mạng xã hội, đặc biệt là những trường hợp nhanh chóng bày tỏ tình cảm hoặc giới thiệu cơ hội đầu tư sinh lời cao. Người dân tuyệt đối không chuyển tiền theo hướng dẫn của người lạ, không tham gia các sàn giao dịch không rõ nguồn gốc và cần kịp thời trình báo cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo.