Đánh "sếp" nhập viện vì chậm trả tiền lương, 4 thanh niên bị bắt giữ

Do bức xúc về việc chậm thanh toán tiền lương, 4 công nhân đã dùng hung khí tấn công chủ thầu và một người khác bị thương rồi bỏ trốn.

Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ 4 đối tượng liên quan đến vụ án "Cố ý gây thương tích" xảy ra trên địa bàn phường Việt Hưng.

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 21 giờ ngày 19/5/2026, anh T.X.T (SN 1983, trú tại TP Hải Phòng) cùng anh Đ.V.C (SN 1990, trú tại TP Hải Phòng) và một người khác đang ăn cơm tại phòng trọ ở tổ 3, khu Giếng Đáy 1, phường Việt Hưng thì gặp nhóm công nhân gồm Nguyễn Thanh Nhựt (SN 1997), Nguyễn Đình Nguyên (SN 1996), Trần Chung (SN 1993), cùng trú tại tỉnh Khánh Hòa và Lê Công Hậu (SN 2001, trú tại tỉnh Khánh Hòa) đi uống rượu bia từ bên ngoài trở về.

Các đối tượng bị bắt giữ tại tỉnh Quảng Trị. Ảnh: CQCA

Do đã sử dụng rượu bia và bức xúc vì cho rằng anh T.X.T chưa thanh toán hoặc chậm thanh toán tiền lương, nhóm đối tượng đã dùng đao, dao, kéo cùng tay chân tấn công anh T. và anh C. khiến hai nạn nhân bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Sau khi gây án, cả 4 đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường và bỏ trốn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ Công an phường Việt Hưng, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương triển khai các biện pháp truy xét, phối hợp với các đơn vị liên quan truy bắt các đối tượng.

Đến khoảng 20 giờ ngày 20/5/2026, lực lượng chức năng đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ thành công cả 4 đối tượng khi nhóm này đang trên đường bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam. Quá trình truy bắt được thực hiện bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và các đối tượng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.