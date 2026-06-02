Công an Hà Nội thông báo tới tất cả chủ phương tiện tham gia giao thông từ ngày mai

Ngày 1/6, Công an TP Hà Nội thông báo phương án phân luồng, tổ chức giao thông phục vụ Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo đó, trong các ngày từ 3/6 đến 5/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (số 2 Đại lộ Thăng Long, phường Từ Liêm, TP Hà Nội) diễn ra Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Để bảo đảm an ninh, an toàn và trật tự giao thông phục vụ Đại hội, Công an TP Hà Nội thông báo phương án phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện như sau:

Thời gian tạm cấm, hạn chế phương tiện

Từ 6h30 đến 8h30; từ 10h30 đến 12h00; từ 12h30 đến 14h30 và từ 16h30 đến 18h00 các ngày từ 3/6 đến hết ngày 5/6.

Công an TP Hà Nội đã có thông báo chi tiết về phương án phân luồng, tổ chức giao thông phục vụ Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV (Ảnh minh họa/Cục CSGT).

Các tuyến đường tạm cấm, hạn chế phương tiện

Tạm cấm đối với xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật); đồng thời hạn chế đối với các phương tiện tham gia giao thông khác hoạt động trên các tuyến đường:

Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng (đoạn từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long), Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Vành đai III trên cao (đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và ngược lại), đường gom Đại lộ Thăng Long (đoạn từ Phạm Hùng đến cầu vượt Tỉnh lộ 70).

Hướng dẫn các tuyến đường lưu thông thay thế

Trong thời gian tổ chức phân luồng, Công an TP Hà Nội hướng dẫn các phương tiện di chuyển theo các tuyến đường vòng tránh khu vực hạn chế như sau:

Các phương tiện từ các tỉnh phía Đông (Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh…) đi các tỉnh phía Bắc, Tây và Tây Bắc (Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang…) lưu thông theo tuyến: cầu Thanh Trì - cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - Quốc lộ 18 và ngược lại.

Các phương tiện từ các tỉnh phía Đông đi các tỉnh phía Tây, Tây Bắc (Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên…) lưu thông theo tuyến: cầu Thanh Trì - Đỗ Mười - Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ - Cầu Bươu - Phúc La - Văn Khê - Lê Trọng Tấn - Quốc lộ 6 và ngược lại.

Các phương tiện từ hướng đường Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long đi Đại lộ Thăng Long di chuyển theo tuyến: Phạm Văn Đồng - Hồ Tùng Mậu - Cầu Diễn - Quốc lộ 32 - Tỉnh lộ 70 - Đại lộ Thăng Long và ngược lại.

Công an TP Hà Nội yêu cầu tất cả các phương tiện tham gia giao thông cần tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và hướng dẫn của lực lượng chức năng. Khi gặp các xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ, người tham gia giao thông phải nhanh chóng chuyển hướng vào các đường ngang, điểm giao cắt gần nhất theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để nhường đường cho đoàn xe ưu tiên.

Công an TP Hà Nội cũng đề nghị đối với Sở Xây dựng căn cứ nội dung thông báo phân luồng giao thông, đề nghị Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị chức năng điều chỉnh lộ trình các tuyến xe khách, hạn chế hoạt động trên các tuyến đường thuộc diện phân luồng theo quy định.

Công an TP Hà Nội thông báo để các cơ quan, đơn vị và người dân biết, chủ động lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp, chấp hành nghiêm các quy định và phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông phục vụ Đại hội.