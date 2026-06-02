Tất cả người dân có đăng ký xe máy, ô tô chú ý quy định mới của Bộ Công an từ 8/6

Chính thức số hóa giấy đăng ký xe, người dân có thể nhận kết quả qua VNeID và VNeTraffic

Nhằm đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số và tối ưu hóa các thủ tục hành chính, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 37/2026/TT-BCA với nhiều cải cách mang tính đột phá trong công tác đăng ký và quản lý phương tiện giao thông. Văn bản này sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 8/6/2026.

Căn cứ theo Điều 1 của Thông tư mới, khi thực hiện thủ tục đăng ký xe, chủ phương tiện được linh hoạt lựa chọn một trong các hình thức nhận kết quả tùy theo nhu cầu cá nhân: Nhận trực tiếp qua Cổng dịch vụ công, nhận thông qua hệ thống bưu chính công ích, hoặc đến lấy trực tiếp tại cơ quan đăng ký.

Đáng chú ý, toàn bộ dữ liệu điện tử của chứng nhận đăng ký xe sẽ được đồng bộ và tích hợp trực tiếp lên hai nền tảng số do Bộ Công an quản lý là: Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) và Ứng dụng giao thông dành cho công dân (VNeTraffic).

Sự thay đổi này giúp người dân dễ dàng tra cứu, quản lý thông tin phương tiện ngay trên điện thoại thông minh mà không cần phải mang theo các loại giấy tờ bản cứng như trước đây.

Vai trò của giấy đăng ký xe

Về mặt bản chất, đăng ký xe là thủ tục hành chính bắt buộc do cơ quan Công an thực hiện nhằm xác nhận quyền sở hữu hợp pháp của một cá nhân hoặc tổ chức đối với phương tiện. Đây là loại giấy tờ có giá trị pháp lý cao nhất trong việc:

"Ví giấy tờ" trên VNeID tích hợp những loại giấy tờ xe nào?

Theo quy định, tất cả các thông tin giấy tờ liên quan đến người lái và phương tiện sau khi được xác thực thành công trên VNeID đều sở hữu giá trị pháp lý tương đương bản giấy. Danh mục các giấy tờ được số hóa trên ứng dụng bao gồm:

Giấy phép lái xe (GPLX): Hiển thị chi tiết số bằng, hạng xe được phép điều khiển (A1, A2, B1, B2...), ngày cấp và thời hạn sử dụng kèm ảnh chân dung. Hệ thống cũng hỗ trợ tài xế tự tra cứu điểm số của bằng lái và xem lại lịch sử vi phạm giao thông.

Giấy đăng ký xe (Cà vẹt xe): Cập nhật toàn bộ thông tin sở hữu các phương tiện cơ giới đường bộ (ô tô, xe máy). Từ ngày 8/6/2026, chứng nhận này sẽ hiển thị đồng bộ trên cả VNeID và VNeTraffic theo Thông tư 37/2026/TT-BCA để phục vụ công tác quản lý trực tuyến.

Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự: Hiển thị trạng thái đóng phí, số hợp đồng và thời hạn hiệu lực của gói bảo hiểm gắn liền với phương tiện.

Các chứng chỉ chuyên dụng khác: Bao gồm chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ và bằng điều khiển các loại xe máy chuyên dùng (xe thi công, xe máy nông - lâm nghiệp).