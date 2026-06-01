Nóng: Thu hồi sữa tắm Xmen và nước rửa tay Botanika trên toàn quốc, nhiều người Việt đang dùng mỗi ngày

Bộ Y tế đình chỉ lưu hành, thu hồi hai lô mỹ phẩm Botanika và X-Men do Công ty Marico South East Asia sản xuất do công thức thực tế không đúng với hồ sơ đã công bố.

Ngày 1/6, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc đối với 2 lô mỹ phẩm gồm: Sữa tắm nước hoa nhãn hiệu "Xmen for Boss Intense" chai 180g và Nước rửa tay bảo vệ da sạch tay làm bếp Botanika chai 500g.

Hai sản phẩm do Công ty cổ phần Marico South East Asia (địa chỉ hiện nay tại số 3, đường số 5, Khu công nghiệp Sóng Thần 1, phường Dĩ An, TP.HCM) sản xuất và chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Cụ thể, nước rửa tay bảo vệ da sạch tay làm bếp Botanika chai 500g bị thu hồi có số lô 706, hạn sử dụng đến ngày 10/10/2028. Còn sữa tắm nước hoa Xmen for Boss Intense chai 180g bị thu hồi mang số lô D46, hạn sử dụng đến ngày 30/7/2028.

Theo Cục Quản lý Dược, lý do thu hồi là các sản phẩm lưu thông trên thị trường có công thức không đúng như hồ sơ công bố mỹ phẩm đã được cơ quan quản lý tiếp nhận.

Theo kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, các mẫu sản phẩm được lấy tại BRG Mart ở Hà Nội phát hiện có chứa natri benzoat nhưng thành phần này không được kê khai trong công thức ghi trên nhãn và hồ sơ công bố sản phẩm. Đây là chất bảo quản phổ biến, có tác dụng ức chế sự phát triển của vi khuẩn và nấm mốc.

Giải trình với cơ quan chức năng, Công ty cổ phần Marico South East Asia cho biết nguyên liệu Cocamidopropyl Betain được sử dụng trong quá trình sản xuất có chứa Natri benzoat, tuy nhiên thành phần này không được kê khai trong phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Cục Quản lý Dược yêu cầu ngừng ngay việc lưu thông, sử dụng hai lô sản phẩm nêu trên và thực hiện thu hồi theo quy định. Marico South East Asia phải tiếp nhận sản phẩm trả lại, tiêu hủy toàn bộ lô hàng vi phạm.

Đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 02 lô sản phẩm Nước rửa tay bảo vệ da sạch tay làm bếp Botanika – Chai 500g và Sữa tắm nước hoa Xmen for boss Intense – Chai 180g nêu trênvà trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm.

Kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm thực hiện thu hồi sảnphẩm vi phạm theo yêu cầu tại Công văn này; xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theoquy định hiện hành.

Cục Quản lý Dược yêu cầu doanh nghiệp gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng 2 lô sản phẩm nước rửa tay bảo vệ da sạch tay làm bếp Botanika và sữa tắm nước hoa Xmen for Boss Intense. Đồng thời tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy 2 lô sản phẩm, gửi báo cáo về Cục Quản lý Dược trước 25/6.

Sở Y tế TP.HCM có trách nhiệm giám sát Công ty cổ phần Marico South East Asia trong việc thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm không đáp ứng quy định; báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát trước 10/7.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các sở y tế thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng hai lô sản phẩm nêu trên.