Người mẹ đẩy xe chở con dưới nắng miền Trung bỏng rát, từ chối mọi sự giúp đỡ

Giữa những ngày nắng nóng đỉnh điểm như thiêu như đốt, hình ảnh một người mẹ trẻ lầm lũi đẩy xe chở con nhỏ dọc Quốc lộ 1A từ Bắc vào Nam khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Người mẹ đẩy xe chở con dưới nắng miền Trung bỏng rát, từ chối mọi sự giúp đỡ

Lầm lũi dưới cái nắng bỏng rát

Những ngày cuối tháng 5, đầu tháng 6, khu vực Bắc Trung Bộ trải qua đợt nắng nóng gay gắt . Trên các tuyến quốc lộ, hơi nóng từ mặt đường bốc lên hầm hập, nhiều thời điểm nền nhiệt ngoài trời lên trên 40 độ C.

Trong thời tiết khắc nghiệt đó, hình ảnh một người phụ nữ trẻ đẩy chiếc xe nôi nhỏ, phía trước ngực địu thêm một em bé, lặng lẽ bước đi giữa nắng gắt khiến nhiều người đi đường chú ý.

Anh Bùi Cường, một người dân tình cờ gặp ba mẹ con trên tuyến đường tránh Đồng Hới (Quảng Trị) vào chiều ngày 1/6 cho biết, bản thân không thể quên được khoảnh khắc ấy.

Người mẹ trẻ lầm lũi trên con đường bỏng rát.

Theo anh Cường, khi phát hiện người phụ nữ cùng hai con nhỏ đang đi bộ ven đường, anh đã chủ động dừng xe lại để hỏi thăm và đề nghị hỗ trợ. “Tôi thấy trời quá nắng, người lớn còn chịu không nổi huống chi hai cháu bé. Tôi ngỏ ý giúp đỡ nhưng người mẹ từ chối. Ngay cả mấy chai nước suối tôi gửi chị ấy cũng không nhận” - anh Cường kể.

Không chỉ từ chối nước uống, người mẹ cũng không dừng lại để trò chuyện. Dù được đề nghị nghỉ chân ít phút dưới bóng mát, nhưng người phụ nữ vẫn liên tục bước đi.

“Chị ấy gần như không muốn nói chuyện. Tôi cố gắng hỏi han nhưng chị vẫn thoăn thoắt đẩy chiếc xe về phía trước. Tốc độ đi rất nhanh, người bình thường khó mà theo kịp” - anh Cường cho biết.

Hai đứa trẻ sau lớp khăn kín mít

Điều khiến nhiều người lo lắng nhất là tình trạng sức khỏe của hai đứa trẻ đồng hành cùng người mẹ trên hành trình dài.

Theo những người từng tiếp xúc, một cháu nhỏ được đặt trong xe đẩy, cháu còn lại được người mẹ địu trước ngực. Cả hai đều được che chắn kín bằng khăn và áo chống nắng nên rất khó quan sát khuôn mặt.

“Tôi không nhìn rõ mặt các cháu vì bị che kín. Không biết các cháu có mệt hay không, có bị ảnh hưởng bởi nắng nóng hay không. Chỉ thấy người mẹ vẫn khá khỏe, đi rất nhanh và dường như không có dấu hiệu kiệt sức” - anh Cường chia sẻ.

Trước đó, hình ảnh người phụ nữ đưa theo hai con nhỏ đi bộ giữa nắng nóng đã xuất hiện tại Nghệ An rồi Hà Tĩnh, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Tại Hà Tĩnh, sau khi nhận được thông tin, chính quyền xã Kỳ Anh đã tiếp cận và bố trí nơi ở tạm thời cho ba mẹ con. Qua xác minh, người phụ nữ được xác định là chị Chu T.D., quê ở Hải Phòng. Hai con đi cùng gồm một bé khoảng 6 tháng tuổi và một bé khoảng 3 tuổi.

Nhiều người ngỏ ý giúp đỡ nhưng người mẹ trẻ đều từ chối.

Tuy nhiên, theo chính quyền địa phương, việc hỗ trợ gặp nhiều khó khăn do người mẹ khá dè dặt và không hợp tác. Dù được bố trí chỗ nghỉ ngơi, chăm sóc y tế và hỗ trợ nhu yếu phẩm, chị D. vẫn giữ khoảng cách với những người tiếp cận.

Hành trình bí ẩn

Từ Nghệ An, Hà Tĩnh đến Quảng Trị, dấu chân của ba mẹ con vẫn tiếp tục xuất hiện trên các tuyến quốc lộ miền Trung. Nhiều người dân cho biết đã nhiều lần chứng kiến người mẹ đi bộ đẩy xe chở con giữa trưa nắng. Không ít tài xế dừng lại hỏi thăm, mời nước hoặc đề nghị chở giúp một đoạn đường nhưng đều nhận được cái lắc đầu từ chối.

Sự kiên quyết ấy khiến câu chuyện càng trở nên bí ẩn và gây nhiều trăn trở. Giữa cái nắng như thiêu đốt của miền Trung, hình ảnh người mẹ trẻ lặng lẽ đẩy xe chở con đi dọc quốc lộ không chỉ khiến người đi đường xót xa mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về hoàn cảnh thực sự của ba mẹ con.

Cho đến nay, hành trình ấy vẫn chưa dừng lại. Và trên những cung đường bỏng rát của dải đất miền Trung, nhiều người vẫn đang dõi theo từng bước chân của người mẹ trẻ cùng hai đứa con nhỏ với mong muốn họ sớm tìm được một điểm dừng bình yên.