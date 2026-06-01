3 "đại công xưởng" sản xuất hơn 1.000 tấn giá đỗ bằng hóa chất cấm tại TP.HCM, nguy cơ gây tổn thương phổi và dị tật thai nhi

Ngày 1/6, Công an TP.HCM cho biết, vừa triệt phá 3 cơ sở dùng hoá chất độc hại sản xuất giá đỗ, bước đầu xác định các đối tượng đã dùng hóa chất sản xuất khoảng 1.000 tấn giá đỗ bán ra thị trường, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Trước đó, tháng 5/2025, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an TP.HCM kiểm tra đồng loạt 3 cơ sở sản xuất giá đỗ trên địa bàn phường Thông Tây Hội phát hiện vi phạm quy định về an toàn thực phẩm với quy mô lớn. Gồm cơ sở tại 52 đường số 4 của Lưu Văn Thiệp (SN 1992); tại số 100/36 Đường số 3 của Lâm Văn Hưng (SN 1993, cùng ngụ Ninh Bình); tại 64 Đường số 4 của Nguyễn Văn Định (SN 1992, ngụ TP. Hà Nội).

Quá trình kiểm tra, Công an phát hiện tạm giữ 860 lu nhựa chứa giá đỗ, hàng trăm lít dung dịch đã pha chế sẵn (chứa chất 6-Benzylaminopurine) để phục vụ việc sản xuất giá đỗ cùng một số tang vật khác.

Qua làm việc, nhóm này khai trong quá trình sản xuất giá đỗ, ngoài việc sử dụng các nguyên liệu như hạt đỗ xanh, vôi cục, nước giếng, thì các đối tượng còn sử dụng thêm hóa chất 6-Benzylaminopurine, mà các đối tượng này thường trao đổi tiếng lóng với nhau là nước “kẹo”, để che giấu với cơ quan chức năng. Chất 6-Benzylaminopurine không thuộc danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm và danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam.

Các đối tượng đều biết rõ thứ nước “kẹo” - chất 6-Benzylaminopurine này là Nhà nước quy định cấm sử dụng và khi đưa vào cơ thể sẽ gây nguy hại cho sức khỏe con người. Nhưng các đối tượng vẫn dùng nó để pha vào nước ngâm ủ làm giá đỗ, với mục đích làm cho rễ cây giá ngắn lại để tập trung dưỡng chất phát triển cho thân cây giá to, mập, tăng trọng lượng và có hình thức đẹp.

Các đối tượng bị bắt tạm giam

Mở rộng, Phòng PC03 xác định từ năm 2022 đến nay, mỗi ngày các cơ sở trên đưa ra thị trường tiêu thụ khoảng 3 tấn giá đỗ, cung cấp cho nhiều hàng chợ, quán ăn trên địa bàn quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp trước đây. Tổng khối đã bán ra thị trường là hơn 1.000 tấn giá đỗ ( có sử dụng chất 6-Benzylaminopurine), tổng giá trị khoảng 8 tỷ đồng.

Đến nay, Công an TP.HCM đã khởi tố 3 vụ án, khởi tố bắt tạm giam Lưu Văn Thiệp, Lâm Văn Hưng, Nguyễn Văn Định, Trần Văn Nghĩa về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”. Hiện Công anđang tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý toàn diện, triệt để vụ án.

Theo Công an, việc ăn phải thực phẩm (như giá đỗ) bị tẩm 6-BAP có thể gây ngộ độc cấp tính, rối loạn tiêu hóa, khó thở, tổn thương phổi và về lâu dài có nguy cơ gây dị tật thai nhi hoặc phát sinh các bệnh lý nghiêm trọng.

Công an TP.HCM khuyến cáo mọi hành vi sử dụng chất 6-BAP trong sản xuất, chế biến thực phẩm là vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, gây tổn hại đến sức khoẻ người tiêu dùng, hành vi này sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.